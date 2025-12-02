Ez a tisztálkodás jövője, igaz egyelőre több mint 130 millió forintba kerül – videó

A Science Inc. által fejlesztett embermosógép, a „Mirai Human Washing Machine” mikro­buborékokkal tisztítja a bent fekvő felhasználót, közben pedig nyugtató zenét játszik. A cég szerint a high-tech spa kapszulában elhelyezkedve nemcsak a test, hanem a lélek is átmosásra kerül. A kabin ráadásul szenzorokkal figyeli a bent tartózkodó életjeleit, hogy elkerülje az ájulást vagy a pánikreakciót – olvasható az Interesting Engineering. oldalán.

Az embermosógép egyelőre főleg hoteleknek elérhető

Fotó: STR / JIJI Press

Az embermosógép egyelőre luxuskategóriát képvisel

A futurisztikus fürdőgép ötlete egyébként nem új: már az 1970-es Oszakai Világkiállításon bemutatták, de most modern technológiával élesztették újjá, akkora sikerrel, hogy a 2025-ös expóról egyenesen a piacra került. A zuhanyfejeket és hasonló fürdőszobai termékeket tervező japán Science vállalat tavaly novemberben jelentette be, hogy 2025 áprilisában az oszakai expón kiállítja innovációs termékét.

A majdnem 3 méter hosszú kapszula luxuskategóriát képvisel, amit az ára is bizonyít: közel 400 ezer dollárba, vagyis 130 millió 800 ezer forintba kerül. Nem is átlagembereknek szánják, hanem szállodáknak, fürdőknek, prémium spa központoknak. Már most több előrendelés érkezett, az első példányt egy japán hotel vette meg.

A szakértők szerint a gép valójában nem is a fürdésről szól, hanem Japán automatizálási megszállottságáról és az idősödő társadalom jövőbeli ellátási megoldásairól. A cég azonban azt ígéri, hogy idővel akár otthoni, olcsóbb verzió is érkezhet.

