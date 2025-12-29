Furgonban találta meg elrabolt kislányát, épp időben érkezett a hős édesapa

Késsel sakkban tartva raboltak el egy 15 éves lányt szenteste Texas államban, Houston közelében. Az emberrablást végül a tizenéves lány hős édesapja állította meg – írja a Guardian.

Emberrablást akadályozott meg a hős apuka Texasban

Fotó: Unsplash

A tinédzser kutyát sétáltatott otthona közelében, ám miután nem ért haza a megbeszélt időre, a szülei aggódni kezdtek, és értesítették a rendőrséget.

A fiatal lány édesapja nem bírt otthon várni, ezért bemérte a lánya telefonját, ami pár kilométerre a család otthonától, egy erdős területről adott jelet.

A férfi azonnal a helyszínre sietett, ahol egy kisteherautóban épségben találta meg a lányát és a család kutyáját – az emberrabló anyaszült meztelenül szintén az autóban volt.

A férfi kiszabadította a lányát, és értesítette a hatóságokat.

A 23 éves Giovanni Rosales Espinoza néven azonosított elkövetőt a helyszínen őrizetbe vették, emberrablással és kiskorú sérelmére elkövetett szeméremsértéssel vádolták meg.

