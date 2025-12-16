A busz utasai léptek közbe, hajmeresztő videón az emberrablási kísérlet

A tinédzser egy swindoni színházban dolgozott, és egyedül sétált haza, amikor Abdulmawal Ibrahim Adam követni kezdte. A férfi először beszélgetést próbált kezdeményezni, ám a lány egyértelműen elutasította. Támadója ekkor egyre agresszívvá vált, a fiatal lány pedig pánikba esve próbált segítséget kérni az arra haladó autósoktól. Az emberrablási kísérletet végül egy busz utasai állították meg – derül ki a Daily Mail cikkéből.

Mire a rendőrség kiért, az emberrablási kísérlet elkövetőjét civilek hatástalanították (illusztráció)

Meghiúsított emberrablási kísérlet

A biztonsági kamera felvételein jól látszik, ahogy a férfi megragadja a halálra rémült lányt, és megpróbálja átvonszolni az úton. A lány sikoltozik, kétségbeesetten próbál kiszabadulni a szorításból.

Egy arra haladó busz utasai közül többen azonnal leszálltak a járműről, és a lány segítségére siettek. A váratlan beavatkozás megzavarta a támadót, aki végül elmenekült a helyszínről.

Egy szemtanú később így idézte fel a történteket a bíróságon:

Egy fiatal lányt láttam, akit egy férfi a felsőtesténél fogva vonszolt az úton. Sikított, és látszott rajta a rettegés. A motor hangján is áthallatszott a kiáltása.”

A férfi elmenekült a helyszínről, de nem hagyta abba a zaklatást: egy másik nőt is követni kezdett, ám ő is sikeresen el tudott menekülni.

A történet egyik kulcsszereplője egy nő volt, aki a támadó viselkedését gyanúsnak találta. Odament hozzá azzal az ürüggyel, hogy egy kínai étterem felől érdeklődik, miközben mobiltelefonjával videót készített róla. Ez a felvétel később döntő bizonyítéknak bizonyult, és segítette a rendőrséget a férfi azonosításában és elfogásában.

Emlékszem, milyen voltam az eset előtt. Nem is gondoltam arra, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. Magabiztosan jártam-keltem, nem féltem az utcán. Most már értem, miért mondják a nők, hogy sötétedés után nem érzik magukat biztonságban. Ha azok az emberek nem szállnak le a buszról, nem tudom, mi történt volna velem. Lehet, hogy most nem lennék itt”

– mondta a 17 éves áldozat.

Abdulmawal Ibrahim Adam, a 28 éves, Swindonban élő szudáni állampolgár később beismerte az emberrablási kísérletet. A bíróság négy év és egy hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint hét évre szóló felügyeletet rendelt el a szabadulása után.

A vádlott mosolygott, mintha semmi rosszat nem tett volna. Ezzel szemben az áldozat arcán a tiszta félelem volt látható. Ha a civilek nem avatkoznak közbe, a helyzet tragédiába torkollhatott volna”

– mondta az ítélethozás után Taylor bíró.