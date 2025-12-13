Beszélni is alig tudott – energiaital-függősége tette tönkre

Az energiaital-függőség egyre gyakoribb jelenség, különösen azok körében, akik napi teljesítményük fokozására rendszeresen nagy mennyiségű koffeint fogyasztanak. Egy brit orvosi esettanulmány szerint egy ötvenes éveiben járó, korábban egészséges férfi napi nyolc doboz energiaitalt ivott meg, ami közel 1300 milligramm koffeinbevitelnek felelt meg. A szervezete végül összeomlott: extrém magas vérnyomással került kórházba, majd iszkémiás stroke-ot diagnosztizáltak nála. Az eset rávilágít arra, hogy az energiaital veszélyei nem csupán elméleti kockázatok, hanem valós, hosszú távú egészségkárosodást is okozhatnak – tájékoztat a New York Post.
Így omlott össze a szervezete
A férfi először zsibbadást és gyengeséget tapasztalt a bal oldalán, majd egyre bizonytalanabbá vált a mozgása, és nehézségei akadtak a járással. Rövid időn belül a beszéde is elmosódottá vált, nyelési problémák jelentkeztek, ami az orvosok szerint már súlyos idegrendszeri érintettségre utalt. A kórházi vizsgálatok során kiderült, hogy a vérnyomása extrém magas, az agyában pedig olyan területeken alakult ki keringészavar, amelyek a mozgásért és az érzékelésért felelősek. Bár azonnali kezelést kapott, az eset maradandó következményekkel járt: évekkel később is fennmaradt a végtagzsibbadás és az érzészavar.
Milyen veszélyei vannak az energiaitalnak?
Az energiaital rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása több szervrendszert is terhelhet:
- magas vérnyomás és szívritmuszavar,
- koffein túladagolás miatti idegrendszeri tünetek,
- szorongás, alvászavar, pánikszerű rosszullétek,
- fokozott stroke- és szívrohamkockázat,
- anyagcsere- és vércukorproblémák,
- fogászati károsodás a magas cukortartalom miatt.
Mennyi koffein számít túladagolásnak egy nap alatt?
Az egészségügyi ajánlások szerint egy felnőtt számára a 400 milligramm koffein jelenti a biztonságos felső határt naponta. Egyes energiaitalok azonban dobozonként 150–300 milligramm koffeint is tartalmazhatnak, így több ital elfogyasztása gyorsan túllépheti ezt a szintet. A koffein túladagolás tünetei közé tartozhat a szapora szívverés, remegés, fejfájás, hányinger és vérnyomáskiugrás.
Okozhat-e stroke-ot az energiaital-függőség?
Az orvosi tapasztalatok és friss kutatások alapján az energiaital-függőség közvetve növelheti a stroke kockázatát. A koffein, a cukor és az olyan stimulánsok, mint a guarana vagy a taurin együttesen emelhetik a vérnyomást és fokozhatják az érrendszeri terhelést. A brit férfi esetében a tartósan extrém magas vérnyomás vezetett agyi érkatasztrófához.
Mi történik a szervezettel túl sok energiaital után?
Rövid távon fokozott éberség és pörgés jelentkezhet, hosszabb távon azonban a szervezet kimerül. A túlzott energiaital-fogyasztás felboríthatja az idegrendszeri egyensúlyt, tartós fáradtsághoz, koncentrációs zavarokhoz és súlyos szív-érrendszeri problémákhoz vezethet. Egyes esetekben a károsodás maradandó lehet.
Az energiaital káros hatása miatt lett rokkant egy fiú
Az energiaitalok egészségkárosító hatása újabb áldozatot követelt. Egy fiatal orosz fiú egy verseny kedvéért kezdett napi több dobozt fogyasztani, és súlyos, visszafordíthatatlan következményekkel szembesült.
Egyre több fiatal életébe kerül az energiaital
Az energiait fogyasztása egyre több egészségügyi problémát okoz, mivel a túlzott koffein hosszú távon komoly következményekkel járhat. A túlzott mennyiségben bevitt koffein súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez, sőt akár halálhoz is vezethet. Az évek során több olyan tragikus eset is történt már, ahol fiatalok kómába estek vagy életüket vesztették a túlzott energiaital-fogyasztás miatt.