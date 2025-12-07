Az energiaital káros hatása miatt lett rokkant egy fiú

Az energiaitalok egészségkárosító hatása újabb áldozatot követelt. Egy fiatal orosz fiú egy verseny kedvéért kezdett napi több dobozt fogyasztani, és súlyos, visszafordíthatatlan következményekkel szembesült – számolt be a lenta.ru.

A kutatók szerint az energiaital hatása gyorsíthatja a leukémia terjedését

Az energiaital hatása és fogyasztása életre szóló következményekkel járt

Egy 19 éves asztraháni fiú tragikus története sokkolta az orosz közvéleményt. Az egykor teljesen egészséges fiatal egy érettségire való felkészülés során kezdett energiaitalokat fogyasztani, eleinte csak ritkán, később napi több dobozzal. A stresszt próbálta ezzel enyhíteni, miközben egy nyereményjátékban való részvétel is motiválta: luxusautókat lehetett nyerni, ha minél több dobozt vásárolt.

Az energiaital fiatalon különösen veszélyes – ezt az orvosok már korábban is hangsúlyozták. A fiú súlyosan lefogyott, és végül a szülei vitték orvoshoz, ahol kiderült: vércukorszintje csaknem megnégyszereződött. A diagnózis sokkoló volt: inzulin-dependens, 1-es típusú cukorbetegség, mellé pajzsmirigy- és hasnyálmirigy-problémák, ami harmadfokú rokkantságot eredményezett.

Tilos energiaitalt eladni 18 éven aluliak számára Magyarországon

Miért veszélyes az energiaital rendszeres fogyasztása?

A szakorvosok szerint a háttérben stressz okozta testi összeomlás állhat, amit a rossz étrend, a vape és az energiaitalok rendszeres fogyasztása súlyosbított.

A fiatal szervezet nem tudott ellenállni a nagy dózisú koffein, taurin, glükuronolakton és cukor kombinációjának.

Egyre több fiatal életébe kerül az energiaital

Az energiait fogyasztása egyre több egészségügyi problémát okoz, mivel a túlzott koffein hosszú távon komoly következményekkel járhat. A túlzott mennyiségben bevitt koffein súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez, sőt akár halálhoz is vezethet. Az évek során több olyan tragikus eset is történt már, ahol fiatalok kómába estek vagy életüket vesztették a túlzott energiaital-fogyasztás miatt.

Az energiaital hatása súlyos következménnyel járhat

Az elmúlt években világszerte meredeken nőtt az energiaital-fogyasztás, és ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek és serdülők körében is hétköznapi szokássá vált. Az orvosok és táplálkozási szakemberek azonban egyre több figyelmeztetést adnak ki: az energiaital hatása messze túlmutat a gyors élénkítésen, súlyos következményekkel járhat.