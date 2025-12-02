Zelenszkij újabb emberét tartóztathatták le! Egyre vadabb a helyzet Kijevben

A Energoatom volt vezetőjét Kijev városában vették őrizetbe azzal a gyanúval, hogy részt vett egy 18,6 millió hrivnyás sikkasztási ügyben, amely a kötelező nukleáris biztosítás körüli szerződésmódosításhoz kötődik. A hatóságok szerint a gyanúsított 2022 augusztusában indokolatlanul növelte meg egy biztosítási szerződés összegét, ami a vállalatnál belső vizsgálatot, majd hivatalos nyomozást váltott ki. A korrupció egy olyan pénzügyi láncolattal függhet össze, amely végül orosz hátterű szereplőkhöz vezetett - írja a Sztana.

Energoatom korrupció: multimilliós sikkasztás miatt tartóztatták le a top menedzsert

A korrupciós lánc orosz cégekhez vezetett

A nyomozás szerint a letartóztatott tisztviselő előbb 105 millió hrivnyáért kötött szerződést a Prosto-Biztosítóval, majd alig tizenkét nappal később 130,9 millió hrivnyára emelte annak összegét, mindenféle közgazdasági indok nélkül. A dokumentumokban hivatkozott német viszontbiztosító döntése hamisnak bizonyult, és ezt belső auditok, valamint igazságügyi szakértői vizsgálatok is alátámasztották. A hatóságok szerint a különbségként eltűnt 18,6 millió hrivnyát strucc-cégek láncolatán keresztül csatornázták át, amelynek végpontján a RESO nevű orosz holding állt. A vizsgálók szerint a Prosto-Biztosító ciprusi hátterű tulajdonosi hálózata is ezt a kapcsolatot erősíti.

A gyanúsított nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de az ismertetés alapján széles körben úgy vélik, hogy Jurij Sejko lehet az érintett. A hatóságok letartóztatás után már készítik a vádemelést az ukrán Büntető Törvénykönyv 191. cikkének 5. része alapján, amely különösen nagy értékre elkövetett – előre megfontolt – hivatali visszaélésért jár.

Az ügy jelenleg is az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) hatáskörébe tartozik, amely a Timur Mindics-ügy részeként vizsgálja az állami energetikai vállalatnál folyó korrupció gyanúját.