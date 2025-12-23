Negyedik gyermekének adott életet Anna Kurnyikova és Enrique Iglesias

Enrique Iglesias családja tovább bővült, miután párja, Anna Kurnyikova életet adott közös gyermeküknek. A sztárpár hosszú ideje óvja magánéletét, a mostani bejelentés mégis hatalmas figyelmet kapott.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyiikova 2009-ben Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enrique Iglesias negyedszer lett apa – megszületett a sztárpár új gyermeke

Megszületett Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova negyedik gyermeke. A boldog hírt a 44 éves egykori teniszező osztotta meg az Instagramon, ahol egy meghitt fotón mutatta meg az újszülöttet. A bejegyzésből kiderült, hogy a baba 2025. december 17-én született, a nevét és nemét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A pár 2001 óta van együtt, és eddig három gyermekük született. Ikreik, Nicholas és Lucy 2017-ben jöttek világra, míg lányuk, Mary 2020-ban született. A most érkezett baba így a család negyedik gyereke, újabb sztárcsemete a híres pár életében.

Már nyáron kiszivárgott a hír

A családbővülés híre már a nyár folyamán felröppent. Egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy Anna Kurnyiikova és Enrique Iglesias nagyon élvezik a szülőséggel járó mindennapokat, és rendkívül boldogok amiatt, hogy ismét bővült a családjuk – számolt be a Page Six.

