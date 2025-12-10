Épületomlás sújtotta Marokkót, döbbenetes számok érkeztek

Hírlevél
11 perce
Olvasási idő: 4 perc
A fezi hatóságok előzetes jelentései szerint több tényező is hozzájárulhatott a szerkezeti meghibásodáshoz. Az épületomlás pontos okait szakértők vizsgálják, különös tekintettel az épületek állapotára és a korábbi engedélyezési eljárásokra. A helyszínen folyamatosan zajlik a mentés és az adatgyűjtés.
Összeomlott két lakóépület a marokkói Fez városában szerdára virradóra, legkevesebb 19-en meghaltak és 16 sérültről is tudni - közölték helyi hatóságok.

Marokkó, épületomlás
Hatósági vizsgálat indult a fezi épületomlás körülményeiről
Fotó: x / Al Bawaba News

Hogyan zajlott a mentés a fezi épületomlás után?

A tájékoztatás szerint a két négyszintes épületben összesen nyolc család lakott, néhány sérült állapota súlyos. A házomlás a város sűrűn lakott, zömében rozoga épületekből álló Zouága nevű körzetében történt. Szemtanúk a sajtónak azt mondták, a környékbeliek még a hatóságok kiérkezése előtt megkezdték a mentést, és egy gyereket ki is húztak a romok alól.

Az ügyben nyomozás indult, a helyi sajtó pedig hatósági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy vizsgálják az építkezési szabályok esetleges megszegését, illetve az építési engedélyeket is.

