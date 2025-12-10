Épületomlás sújtotta Marokkót, döbbenetes számok érkeztek

Összeomlott két lakóépület a marokkói Fez városában szerdára virradóra, legkevesebb 19-en meghaltak és 16 sérültről is tudni - közölték helyi hatóságok.

Hatósági vizsgálat indult a fezi épületomlás körülményeiről

Fotó: x / Al Bawaba News

Hogyan zajlott a mentés a fezi épületomlás után?

A tájékoztatás szerint a két négyszintes épületben összesen nyolc család lakott, néhány sérült állapota súlyos. A házomlás a város sűrűn lakott, zömében rozoga épületekből álló Zouága nevű körzetében történt. Szemtanúk a sajtónak azt mondták, a környékbeliek még a hatóságok kiérkezése előtt megkezdték a mentést, és egy gyereket ki is húztak a romok alól.

Az ügyben nyomozás indult, a helyi sajtó pedig hatósági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy vizsgálják az építkezési szabályok esetleges megszegését, illetve az építési engedélyeket is.

Two houses collapsed on Tuesday in the Al Moustakbal district of Fes, Morocco, killing several people and injuring others, according to local media reports.#Morocco #Fes #Viral #ViralVideos pic.twitter.com/o0r1PJfGQ9 — Barlaman Today (@BarlamanToday) December 10, 2025

