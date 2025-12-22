Erdély Hazavár: új program segíti a külföldön élő erdélyi magyarok hazatérését

Egy új kezdeményezés indult el, amely a külföldön élő erdélyi magyarokat szeretné megszólítani és támogatni a hazaköltözésben. Az Erdély Hazavár célja, hogy ne csak érzelmi üzenetet közvetítsen, hanem konkrét segítséget is nyújtson a hazatéréshez.

Erdély Hazavár Fotó: Kelemen Hunor Facebook-oldala

A kezdeményezés elindítását egy erős vizuális és érzelmi üzenetet hordozó karácsonyi kisfilm kísérte, amely a hazajövetel pillanataira és az otthon jelentésére fókuszál. A film arra épít, hogy Erdély nemcsak elindulási pont, hanem mindig olyan hely, ahová vissza lehet térni.

Kelemen Hunor jelentette be az Erdély Hazavár programot

A program elindítását Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jelentette be. Hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csupán szimbolikus, hanem gyakorlati segítséget is kínál mindazoknak, akik a hazatérés Erdélybe lehetőségét fontolgatják.

Az Erdély Hazavár program a külföldön élő fiatalokat, családokat, dolgozókat, tanulókat és időseket egyaránt megszólítja. A résztvevők az erdelyhazavar.ro oldalon egy kérdőív kitöltésével jelezhetik, mi segítené vagy akadályozná a hazaköltözésüket.

A megható kisfilm:

Emellett személyes segítséget is biztosítanak egy megadott telefonszámon, ahol konkrét kérdésekben lehet támogatást kérni. Az RMDSZ összeköti a hazatérni szándékozó erdélyi magyarokat a helyi önkormányzatokkal, és végigkíséri őket a folyamaton.

Élőben a marosvásárhelyi reptérről. Az érkező járat neve: Erdély Hazavár

A kezdeményezés üzenete szerint Erdély biztonságot, otthonosságot és egyre jobb életfeltételeket kínál. A program arra épít, hogy a hazatérés nem csupán érzelmi döntés, hanem reális lehetőség is azok számára, akik külföldön élnek, de Erdélyt továbbra is otthonuknak tekintik – áll az RMDSZ közleményében.

Az erdélyi magyarok üzenete világos: stabilitást, biztonságot és folytatást akarnak

Egy friss adatgyűjtés és közösségi konzultációk alapján egyértelművé vált, mit várnak ma az erdélyi magyarok: stabilitást, erős érdekképviseletet és kiszámítható jövőt, miközben a magyarországi választásokon elsöprő többséggel támogatnák Orbán Viktor további kormányzását.