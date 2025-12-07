Súlyos erőműbaleset történt Oroszországban

Egy oroszországi erőműben súlyos üzemzavar történt, amely miatt több lakóövezetben is csökkent a fűtés. Az erőmű baleset Irkutszk környékét érinti – számolt be a Lenta.ru.

Erőmű baleset miatt rendeltek el fokozott készültséget

Vasárnap, december 7-én fokozott készültséget hirdettek az oroszországi Irkutszk régió Angarszki járásában. A veszélyhelyzetet egy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőműben történt baleset váltotta ki. A CHPP-9 jelzésű hőerőmű egyik kazánja meghibásodott, ami azonnali hatással volt a fűtésszolgáltatásra.

Szergej Petrov járási polgármester közlése szerint a meghibásodás következtében több lakóépületben és közintézményben is csökkent a hőmérséklet. A polgármester a Telegram-csatornáján nyilatkozott az eseményekről, hangsúlyozva, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.

A javítás több napig is eltarthat

A hőerőmű üzemeltetői közölték, hogy a javítások várhatóan december 11-ig fognak tartani. Addig is egy harmadik kazánt készítenek elő bevetésre, amely részben enyhítheti a fűtési problémákat. Amint az üzembe áll, a betápláló vezeték hőmérséklete emelkedni fog.

Baleset az ajkai erőműben

Novemberben súlyos üzemi baleset történt Magyarországon, az ajkai erőműben. Három dolgozó sérüléseket szenvedett, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.

Csernobil legsötétebb öröksége

A tudósok szerint már fél perc közelség is elég ahhoz, hogy a szervezetünk károsodjon a sugárzástól. Ezért tartják sokan Csernobil legsötétebb és legijesztőbb örökségének az ún. „elefántlábat” a világ egyik legveszélyesebb anyaga, amely egyetlen helyen található meg a Földön.