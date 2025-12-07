Súlyos erőműbaleset történt Oroszországban

Hírlevél
18 órája
Fokozott készültséget hirdettek vasárnap Oroszországban, Irkutszk körzetében. Az oka, hogy egy súlyos erőműbaleset történt, ami több lakóépület hőellátását is érintette.
Egy oroszországi erőműben súlyos üzemzavar történt, amely miatt több lakóövezetben is csökkent a fűtés. Az erőmű baleset Irkutszk környékét érinti – számolt be a Lenta.ru.

Erőmű baleset miatt rendeltek el fokozott készültséget

Vasárnap, december 7-én fokozott készültséget hirdettek az oroszországi Irkutszk régió Angarszki járásában. A veszélyhelyzetet egy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőműben történt baleset váltotta ki. A CHPP-9 jelzésű hőerőmű egyik kazánja meghibásodott, ami azonnali hatással volt a fűtésszolgáltatásra.

Szergej Petrov járási polgármester közlése szerint a meghibásodás következtében több lakóépületben és közintézményben is csökkent a hőmérséklet. A polgármester a Telegram-csatornáján nyilatkozott az eseményekről, hangsúlyozva, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.

A javítás több napig is eltarthat

A hőerőmű üzemeltetői közölték, hogy a javítások várhatóan december 11-ig fognak tartani. Addig is egy harmadik kazánt készítenek elő bevetésre, amely részben enyhítheti a fűtési problémákat. Amint az üzembe áll, a betápláló vezeték hőmérséklete emelkedni fog.

Baleset az ajkai erőműben

Novemberben súlyos üzemi baleset történt Magyarországon, az ajkai erőműben. Három dolgozó sérüléseket szenvedett, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.

Csernobil legsötétebb öröksége

A tudósok szerint már fél perc közelség is elég ahhoz, hogy a szervezetünk károsodjon a sugárzástól. Ezért tartják sokan Csernobil legsötétebb és legijesztőbb örökségének az ún. „elefántlábat” a világ egyik legveszélyesebb anyaga, amely egyetlen helyen található meg a Földön.

 

