Mínusz 43 Celsius-fokot is mértek, csütörtökig tart a hidegfront

Kedd hajnalban mínusz 43 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet Mongólia nyugati részén, ami az idei tél eddig mért legalacsonyabb hőmérséklete. A meteorológusok szerint csütörtökig tartanak a rendkívül erős fagyok – közölte az ország meteorológiai intézete.

Erős fagy tört be Mongólia nyugati térségeibe, mínusz 43 Celsius-fokot mértek

Fotó: Unsplash

A múlt hét vége óta viharos erejű szelek és hóviharok nehezítik az ország nyugati és középső részein élők életét.

Erős fagyokkal küzdenek a helyiek

Meteorológusok, akik már napokkal korábban figyelmeztettek egy erős hidegfront betörésére, azzal számolnak, hogy csütörtökig tartanak a rendkívül erős fagyok.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.

