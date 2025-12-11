Egy erdőtüzek miatt elhagyott házban erőszakolta meg áldozatait egy rapper

A 32 éves Clinton Adamst, művésznevén Clintn Lord-ot három rendbeli nemi erőszakkal, valamint egy rendbeli nemi erőszak elkövetésének kísérletével vádolja a Los Angeles-i megyei ügyészség. A hatóságok szerint Adams egy Pacific Palisades-i házba tört be, amelyet a januári pusztító erdőtüzek után hagytak el a tulajdonosai füstkárok miatt. A férfi úgy tett, mintha ott lakna, és ide vitte fel az általa megismert nőket.
Amikor letartóztattuk, hajléktalan életmódot folytatott. A ház tulajdonosai semmilyen engedélyt nem adtak arra, hogy ott tartózkodjon
– mondta Brent Hopkins, az LAPD nyomozója.
Az ügyészek szerint Adams pontosan tudta, hogy az ingatlan üres, és kihasználta a természeti katasztrófa utáni káoszt.
Többen is áldozatul eshettek az erőszaknak
A rendőrség közlése szerint az első feltételezett támadás június 29-én, a következő pedig augusztus 7-én és 8-án történt. A két nő külön-külön jelentkezett a rendőrségen, és név szerint azonosították Adamst. A nyomozók szerint azonban a történetnek még nincs vége.
Úgy véljük, további áldozatok is lehetnek
– mondta Hopkins nyomozó. A rendőrség nyilvánosságra hozta a férfi fotóját is, és arra kér minden érintettet, hogy jelentkezzen.
A csillogó online élet és a sötét valóság
Clinton Adams a közösségi médiában luxuséletet sugárzó influenszernek mutatta magát: vörös szőnyeges események, BET-Awards, divatbemutatók, dizájner ruhák és zenei együttműködések szerepeltek az oldalain. A hatóságok szerint azonban ez a kép szöges ellentétben áll a vádakkal, amelyek szerint Adams ragadozó módon viselkedett, és célzottan nőket csapott be.
A Los Angeles-i erdőtűz több mint 6800 épületet pusztított el, 12 ember életét követelte, és számtalan házat lakhatatlanná tett – az ügyészség szerint Adams tudatosan a katasztrófa következményeit használta fel saját céljaira.
Nem először került összetűzésbe a törvénnyel, súlyos büntetés várhat rá
Az ügyészség közlése szerint:
Egy történelmi katasztrófa kihasználása és két nő súlyos bántalmazása különösen visszataszító cselekmény.
Adams ártatlannak vallotta magát, jelenleg őrizetben van, de 1,475 millió dolláros (485 millió forintos ) óvadék ellenében szabadlábon védekezhetne. Amennyiben elítélik, akár 90 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre számíthat. A férfi januárban áll újra bíróság elé.
A bírósági iratok szerint Adamsnek korábban is volt dolga a hatóságokkal Kaliforniában és Floridában, korábban próbára bocsátás alatt állt, Floridában pedig távoltartási végzést is kiadtak ellene.
