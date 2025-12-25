Atommeghajtású óriással sokkolta a világot Észak-Korea

Újabb aggasztó fejlemény borzolja a kedélyeket a Koreai-félszigeten: Észak-Korea bemutatta első atommeghajtású tengeralattjáróját, amely méretében és képességeiben is felveszi a versenyt az Egyesült Államok haditengerészetének csúcstechnológiás egységeivel. A csütörtökön közzétett állami felvételeken Kim Dzsongun személyesen szemléli meg az óriási hadieszközt, amelyet egy zárt építési létesítményben mutattak be — ez arra utal, hogy a tengeralattjárót még nem bocsátották vízre - írja a CNN.
Évekig a mélyben maradhat
Az atommeghajtású tengeralattjárók egyik legnagyobb előnye, hogy akár évekig képesek a felszínre emelkedés nélkül működni, amennyiben elegendő ellátmány áll rendelkezésre a legénység számára. Ezzel szemben a hagyományos dízel-elektromos tengeralattjárók időről időre kénytelenek feljönni levegőt venni — ami komoly katonai kockázatot jelent.
A szakértők szerint az ilyen típusú járművek gyorsabbak, halkabbak és nehezebben észlelhetők, ami jelentősen növeli a támadó képességeiket. Jelenleg mindössze hat ország — az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország, az Egyesült Királyság és India — rendelkezik ezzel a technológiával.
Egy amerikai hadihajóval vetekszik
Az észak-koreai állami média szerint az új tengeralattjáró 8 700 tonnás vízkiszorítású, ami nagyjából megegyezik az amerikai Virginia-osztályú atomtengeralattjárókéval. A projekt létezését először márciusban ismerték el, most azonban a friss képek szerint jelentős előrelépés történt az építésben.
Kim Dzsongun szerint az új fegyver kulcsszerepet játszik az ország védelmi stratégiájában, amely — szavai szerint — „a legerősebb támadó képességeken alapul”.
A szupererős támadó erő a legjobb pajzs nemzetbiztonságunk számára
— idézte őt a Koreai Központi Hírügynökség.
Dél-Korea a célkeresztben
Kim nyíltan bírálta Dél-Koreát, amiért — amerikai jóváhagyással — maga is atommeghajtású tengeralattjárók fejlesztésére készül. Szerinte ez közvetlen fenyegetést jelent Észak-Korea számára, amelyre választ kell adni. Ugyanakkor nem minden szakértő ért egyet ezzel az értelmezéssel. Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Női Egyetem professzora szerint éppen Phenjan lépései gerjesztik a fegyverkezési spirált. „Kimnek igaza lehet abban, hogy az atomtengeralattjárók növelik az instabilitást — de ezt a fegyverkezési versenyt ő maga indította el” — fogalmazott.
Rakéták, hiperszonikus fegyverek, hadihajók
Az új tengeralattjáró csak egy eleme annak az ötéves katonai fejlesztési tervnek, amelyet Kim 2021-ben hirdetett meg. Azóta Észak-Korea bemutatott:
- az Egyesült Államokat is elérni képes ballisztikus rakétákat,
- hiperszonikus siklófegyvereket,
- valamint két új rakétahordozó rombolót is.
Utóbbiak közül az egyik idén felborult a vízrebocsátás során — később azonban sikerült helyreállítani.
Még mindig lemaradásban Észak-Korea?
Bár a fejlesztések látványosak, a szakértők szerint Észak-Korea haditengerészete továbbra is elmarad Dél-Koreáétól, amely a világ élvonalába tartozó rombolókkal és korszerű tengeralattjárókkal rendelkezik. Kim azonban előnybe kerülhet azzal, hogy hamarabb vethet be atommeghajtású tengeralattjárót, míg Dél-Koreának a tervezés és gyártás akár egy évtizedig is eltarthat.
Egyes elemzők szerint Észak-Korea akár két éven belül rakétateszteket is végrehajthat az új tengeralattjáróról, és a képek arra utalnak, hogy a nukleáris reaktor már be is lehet építve.
Kim lánya is feltűnt — véletlen lenne?
A bemutatóról készült fotókon Kim Dzsongun lánya is látható, akit sokan Kim Ju Ae néven azonosítanak. A lány egyre gyakoribb nyilvános szereplése újabb találgatásokat indított el: vajon Phenjan már most készül a jövő vezetőjének felépítésére?