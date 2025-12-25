Atommeghajtású óriással sokkolta a világot Észak-Korea

Újabb aggasztó fejlemény borzolja a kedélyeket a Koreai-félszigeten: Észak-Korea bemutatta első atommeghajtású tengeralattjáróját, amely méretében és képességeiben is felveszi a versenyt az Egyesült Államok haditengerészetének csúcstechnológiás egységeivel. A csütörtökön közzétett állami felvételeken Kim Dzsongun személyesen szemléli meg az óriási hadieszközt, amelyet egy zárt építési létesítményben mutattak be — ez arra utal, hogy a tengeralattjárót még nem bocsátották vízre - írja a CNN.

Észak-Korea újabb hatalmas bejelentést tett

Fotó: KCNA via KNS/AFP

Évekig a mélyben maradhat

Az atommeghajtású tengeralattjárók egyik legnagyobb előnye, hogy akár évekig képesek a felszínre emelkedés nélkül működni, amennyiben elegendő ellátmány áll rendelkezésre a legénység számára. Ezzel szemben a hagyományos dízel-elektromos tengeralattjárók időről időre kénytelenek feljönni levegőt venni — ami komoly katonai kockázatot jelent.

A szakértők szerint az ilyen típusú járművek gyorsabbak, halkabbak és nehezebben észlelhetők, ami jelentősen növeli a támadó képességeiket. Jelenleg mindössze hat ország — az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország, az Egyesült Királyság és India — rendelkezik ezzel a technológiával.

Egy amerikai hadihajóval vetekszik

Az észak-koreai állami média szerint az új tengeralattjáró 8 700 tonnás vízkiszorítású, ami nagyjából megegyezik az amerikai Virginia-osztályú atomtengeralattjárókéval. A projekt létezését először márciusban ismerték el, most azonban a friss képek szerint jelentős előrelépés történt az építésben.

Kim Dzsongun szerint az új fegyver kulcsszerepet játszik az ország védelmi stratégiájában, amely — szavai szerint — „a legerősebb támadó képességeken alapul”.

A szupererős támadó erő a legjobb pajzs nemzetbiztonságunk számára

— idézte őt a Koreai Központi Hírügynökség.

Fotó: KCNA via KNS/AFP/STR

Dél-Korea a célkeresztben

Kim nyíltan bírálta Dél-Koreát, amiért — amerikai jóváhagyással — maga is atommeghajtású tengeralattjárók fejlesztésére készül. Szerinte ez közvetlen fenyegetést jelent Észak-Korea számára, amelyre választ kell adni. Ugyanakkor nem minden szakértő ért egyet ezzel az értelmezéssel. Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Női Egyetem professzora szerint éppen Phenjan lépései gerjesztik a fegyverkezési spirált. „Kimnek igaza lehet abban, hogy az atomtengeralattjárók növelik az instabilitást — de ezt a fegyverkezési versenyt ő maga indította el” — fogalmazott.