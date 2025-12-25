Atommeghajtású óriással sokkolta a világot Észak-Korea

Hírlevél
Sokkoló felvételeket tett közzé Észak-Korea: Kim Dzsongun bemutatta első atommeghajtású tengeralattjáróját, amely akár évekig is eltűnhet a mélyben, miközben a szakértők szerint újabb veszélyes fegyverkezési spirál indulhat el a Koreai-félszigeten.
Újabb aggasztó fejlemény borzolja a kedélyeket a Koreai-félszigeten: Észak-Korea bemutatta első atommeghajtású tengeralattjáróját, amely méretében és képességeiben is felveszi a versenyt az Egyesült Államok haditengerészetének csúcstechnológiás egységeivel. A csütörtökön közzétett állami felvételeken Kim Dzsongun személyesen szemléli meg az óriási hadieszközt, amelyet egy zárt építési létesítményben mutattak be — ez arra utal, hogy a tengeralattjárót még nem bocsátották vízre - írja a CNN. 

észak-korea, Kim Jong Un, KimJongUn, Kim Dzsongun, KimDzsongun, Kim Dzsongün, KimDzsongün, 2025
Észak-Korea újabb hatalmas bejelentést tett
Fotó: KCNA via KNS/AFP

Évekig a mélyben maradhat

Az atommeghajtású tengeralattjárók egyik legnagyobb előnye, hogy akár évekig képesek a felszínre emelkedés nélkül működni, amennyiben elegendő ellátmány áll rendelkezésre a legénység számára. Ezzel szemben a hagyományos dízel-elektromos tengeralattjárók időről időre kénytelenek feljönni levegőt venni — ami komoly katonai kockázatot jelent.

A szakértők szerint az ilyen típusú járművek gyorsabbak, halkabbak és nehezebben észlelhetők, ami jelentősen növeli a támadó képességeiket. Jelenleg mindössze hat ország — az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország, az Egyesült Királyság és India — rendelkezik ezzel a technológiával.

Egy amerikai hadihajóval vetekszik

Az észak-koreai állami média szerint az új tengeralattjáró 8 700 tonnás vízkiszorítású, ami nagyjából megegyezik az amerikai Virginia-osztályú atomtengeralattjárókéval. A projekt létezését először márciusban ismerték el, most azonban a friss képek szerint jelentős előrelépés történt az építésben.

Kim Dzsongun szerint az új fegyver kulcsszerepet játszik az ország védelmi stratégiájában, amely — szavai szerint — „a legerősebb támadó képességeken alapul”.

A szupererős támadó erő a legjobb pajzs nemzetbiztonságunk számára

 — idézte őt a Koreai Központi Hírügynökség.

This undated picture released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on December 25, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un visiting the manufacturing site of an 8,700-tonnage nuclear-powered strategic guided missile submarine at an undisclosed location in North Korea. STR / KCNA VIA KNS / AFP
Fotó: KCNA via KNS/AFP/STR

Dél-Korea a célkeresztben

Kim nyíltan bírálta Dél-Koreát, amiért — amerikai jóváhagyással — maga is atommeghajtású tengeralattjárók fejlesztésére készül. Szerinte ez közvetlen fenyegetést jelent Észak-Korea számára, amelyre választ kell adni. Ugyanakkor nem minden szakértő ért egyet ezzel az értelmezéssel. Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Női Egyetem professzora szerint éppen Phenjan lépései gerjesztik a fegyverkezési spirált. „Kimnek igaza lehet abban, hogy az atomtengeralattjárók növelik az instabilitást — de ezt a fegyverkezési versenyt ő maga indította el” — fogalmazott.

Rakéták, hiperszonikus fegyverek, hadihajók

Az új tengeralattjáró csak egy eleme annak az ötéves katonai fejlesztési tervnek, amelyet Kim 2021-ben hirdetett meg. Azóta Észak-Korea bemutatott:

  • az Egyesült Államokat is elérni képes ballisztikus rakétákat,
  • hiperszonikus siklófegyvereket,
  • valamint két új rakétahordozó rombolót is.

Utóbbiak közül az egyik idén felborult a vízrebocsátás során — később azonban sikerült helyreállítani.

Kim Dzsongun bejelentése mindenkit sokkolt
Fotó: KCNA via KNS/AFP/STR

Még mindig lemaradásban Észak-Korea?

Bár a fejlesztések látványosak, a szakértők szerint Észak-Korea haditengerészete továbbra is elmarad Dél-Koreáétól, amely a világ élvonalába tartozó rombolókkal és korszerű tengeralattjárókkal rendelkezik. Kim azonban előnybe kerülhet azzal, hogy hamarabb vethet be atommeghajtású tengeralattjárót, míg Dél-Koreának a tervezés és gyártás akár egy évtizedig is eltarthat.

Egyes elemzők szerint Észak-Korea akár két éven belül rakétateszteket is végrehajthat az új tengeralattjáróról, és a képek arra utalnak, hogy a nukleáris reaktor már be is lehet építve.

Kim lánya is feltűnt — véletlen lenne?

A bemutatóról készült fotókon Kim Dzsongun lánya is látható, akit sokan Kim Ju Ae néven azonosítanak. A lány egyre gyakoribb nyilvános szereplése újabb találgatásokat indított el: vajon Phenjan már most készül a jövő vezetőjének felépítésére?

