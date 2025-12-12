Ez az 5 leggusztustalanabb étel a világon

A TasteAtlas 452 418 olvasói vélemény alapján állította össze rangsorát. Az oldal készítői kiemelték, hogy habár az összeállításuk nem igazán a pozitív élmények alapján készült, céljuk a kiváló helyi ételek népszerűsítése, a hagyományos ételek iránti büszkeség keltése és a kíváncsiság felkeltése volt. Hozzátették, a rangsort nem szabad végső globális következtetésnek tekinteni.

A jól ismert svéd húsgolyók nem fértek fel a leggusztustalabb ételek ötös listájára, de a szintén svéd blodpalt golyó, ami rénszarvasvérből készül, igen – Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Íme a 10 legrosszabb, leggusztustalanabb étel a világon

1. Svid (izlandi)

A svid egy szokatlan és egyedi izlandi étel, amely megpörkölt, félbevágott birkafejből áll. A fejet nyílt tűzön megsütik (hogy eltávolítsák a szőrzetét), majd elfogyasztják. Az ételt hagyományosan tört fehérrépával, rebarbaralével és krumplipürével tálalják, különösen a hagyományos izlandi téli fesztivál, a Porrablót idején. Eredetileg az ételt abban az időben találták fel, amikor az emberek nem hagyhatták, hogy a hús egyetlen része is kárba vesszen. Bár a svid arról híres, hogy nagyon finom, egyesek furcsának találhatják, ha szó szerint a szemébe néznek az ételnek.

2. Thorramatur (izlandi)

A Thorramatur egy válogatás a hagyományos izlandi ételekből, amelyeket főként az úgynevezett északi Porri hónapban fogyasztanak, amely minden évben január közepétől február közepéig tart. A pácolt hal- és húskészítményeket szeletekre vagy falatnyi darabokra vágják, és rúgbrauddal és vajjal együtt szolgálják fel számos büféasztalon. A standard választék olyan specialitásokat tartalmaz, mint az erjesztett cápahús, a füstölt bárány, a pirított bárányfej, a véres kolbász és még sok más, amelyek mindegyike személyes preferenciák szerint savanyítható.

3. Truchas a la Navarra (spanyol)

A Truchas a la Navarra egy hagyományos, Navarrából származó halétel. Az étel pisztrángból, jamón serranóból, lisztből, citromból, petrezselyemből, olívaolajból és sóból készül. A pisztrángot sóval ízesítik, lisztbe forgatják, majd olívaolajban aranybarnára sütik. Ezután pirított jamón serrano darabokkal töltik meg, és citromlevet facsarnak rá. Tálalás előtt ezt a navarrai stílusú pisztrángot jellemzően apróra vágott jamónnal és petrezselyemmel szórják meg.