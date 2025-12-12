Ez az 5 leggusztustalanabb étel a világon

A TasteAtlas 452 418 olvasói vélemény alapján állította össze rangsorát. Az oldal készítői kiemelték, hogy habár az összeállításuk nem igazán a pozitív élmények alapján készült, céljuk a kiváló helyi ételek népszerűsítése, a hagyományos ételek iránti büszkeség keltése és a kíváncsiság felkeltése volt. Hozzátették, a rangsort nem szabad végső globális következtetésnek tekinteni.
Íme a 10 legrosszabb, leggusztustalanabb étel a világon
1. Svid (izlandi)
A svid egy szokatlan és egyedi izlandi étel, amely megpörkölt, félbevágott birkafejből áll. A fejet nyílt tűzön megsütik (hogy eltávolítsák a szőrzetét), majd elfogyasztják. Az ételt hagyományosan tört fehérrépával, rebarbaralével és krumplipürével tálalják, különösen a hagyományos izlandi téli fesztivál, a Porrablót idején. Eredetileg az ételt abban az időben találták fel, amikor az emberek nem hagyhatták, hogy a hús egyetlen része is kárba vesszen. Bár a svid arról híres, hogy nagyon finom, egyesek furcsának találhatják, ha szó szerint a szemébe néznek az ételnek.
2. Thorramatur (izlandi)
A Thorramatur egy válogatás a hagyományos izlandi ételekből, amelyeket főként az úgynevezett északi Porri hónapban fogyasztanak, amely minden évben január közepétől február közepéig tart. A pácolt hal- és húskészítményeket szeletekre vagy falatnyi darabokra vágják, és rúgbrauddal és vajjal együtt szolgálják fel számos büféasztalon. A standard választék olyan specialitásokat tartalmaz, mint az erjesztett cápahús, a füstölt bárány, a pirított bárányfej, a véres kolbász és még sok más, amelyek mindegyike személyes preferenciák szerint savanyítható.
3. Truchas a la Navarra (spanyol)
A Truchas a la Navarra egy hagyományos, Navarrából származó halétel. Az étel pisztrángból, jamón serranóból, lisztből, citromból, petrezselyemből, olívaolajból és sóból készül. A pisztrángot sóval ízesítik, lisztbe forgatják, majd olívaolajban aranybarnára sütik. Ezután pirított jamón serrano darabokkal töltik meg, és citromlevet facsarnak rá. Tálalás előtt ezt a navarrai stílusú pisztrángot jellemzően apróra vágott jamónnal és petrezselyemmel szórják meg.
4. Blodpalt (svéd)
A blodpalt gombócokat hagyományosan Svédország északi részeivel és a finn Lappfölddel hozzák összefüggésbe. Ezek tápláló, sötétbarna gombócok, amelyeket rozs- vagy árpalisztből és állati vérből készítenek. Bár hagyományosan rénszarvasvérrel készítették őket, ma már számos regionális változatban megtalálhatók, amelyekhez különféle állatok vérét, különböző fűszereket és alkalmanként krumplipürét is felhasználnak. Néha pirított hagyma és kockára vágott szalonna keverékével töltik meg, és általában ízletes húslevesekben főzik. A blodpalt gombócokat általában köretként fogyasztják sült szalonnához vagy sertéshúshoz, vajjal és áfonyalekvárral.
5. Kocsonyás angolna (angol)
A kocsonyás angolna egy hagyományos cockney-i utcai étel, amelynek története egészen a 18. századig nyúlik vissza. Eredetileg olcsó és egyszerű módja volt egy jó étel elkészítésének, mivel a Temze-folyóban rengeteg őshonos angolna volt könnyen elérhető. Az angolnákat felaprították, körülbelül fél órán át főzték fűszernövényekben, majd lehűtötték – ekkor termelte a hal a saját zselatinját, és egy puha, átlátszó zselé képződött a vágott darabokon. A kocsonyás angolna állaga finom és puha, és bár egyesek szerint nem túl gusztusos, az íze egyedi – enyhe, enyhén sós, mint a pácolt hering, de büdös halszag nélkül. Általában fehér borssal és ecettel ízesítik, hogy tovább hangsúlyozzák az ízeket.
