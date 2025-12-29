Végzetes karácsonyi vacsora: két ember meghalt ételmérgezés miatt

Halas étel miatt kapott ételmérgezést egy 50 éves nő és 15 éves lánya Olaszországban. A családot kórházba szállították, de később az asszony és lánya is meghalt – tájékoztat a unionesarda.it.

Ételmérgezés okozta egy anya és lánya halálát Olaszországban.

Az elhunyt nő 55 éves férje is ételmérgezést kapott, őt jelenleg is a Cardarelli kórház intenzív osztályán kezelik.

A nyomozás folyamatban van, az elsődleges feltételezések szerint az ételmérgezés heveny májelégtelenséget okozott a betegeknél, amibe később belehaltak.

Vincenzo Cuzzone, az intenzív osztály vezetője szerint mindkét áldozat egészségi állapota rohamosan romlott, a májuk mellett a többi szervük is leállt, az orvosok minden igyekezetük ellenére már nem tudták megakadályozni a folyamatot.

Az asszonyt és lányát is az előző napokban kezelték a sürgősségi osztályon az ételmérgezés miatt.

A hatóságok lefoglalták a család otthonában talált élelmiszereket, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta a tragédiát.

