Végzetes karácsonyi vacsora: két ember meghalt ételmérgezés miatt

Két ember meghalt a karácsonyi vacsora okozta fertőzés miatt Olaszországban. A család egy halas étel miatt kaphatott ételmérgezést, aminek a szövődményeibe egy asszony és lánya belehalt. A családfőt jelenleg is kórházban ápolják.
Halas étel miatt kapott ételmérgezést egy 50 éves nő és 15 éves lánya Olaszországban. A családot kórházba szállították, de később az asszony és lánya is meghalt – tájékoztat a unionesarda.it

Ételmérgezés okozta egy anya és lánya halálát Olaszországban.
Ételmérgezés okozta egy anya és lánya halálát  Olaszországban.

Az elhunyt nő 55 éves férje is ételmérgezést kapott, őt jelenleg is a Cardarelli kórház intenzív osztályán kezelik. 

A nyomozás folyamatban van, az elsődleges feltételezések szerint az ételmérgezés heveny májelégtelenséget okozott a betegeknél, amibe később belehaltak. 

Vincenzo Cuzzone, az intenzív osztály vezetője szerint mindkét áldozat egészségi állapota rohamosan romlott, a májuk mellett a többi szervük is leállt, az orvosok minden igyekezetük ellenére már nem tudták megakadályozni a folyamatot. 

Az asszonyt és lányát is az előző napokban kezelték a sürgősségi osztályon az ételmérgezés miatt.  

A hatóságok lefoglalták a család otthonában talált élelmiszereket, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta a tragédiát. 

