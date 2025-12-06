Két pofonegyszerű étkezési szokás, amivel számos betegséget megelőzhet

Az étkezési szokások nagyban befolyásolják az egészséget és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. A feldolgozott élelmiszerek, különösen az egyszerű szénhidrátokban gazdag termékek, hozzájárulnak az elhízás, a cukorbetegség és más súlyos betegségek kialakulásához – írja a Fox News.

A táplálkozás kulcsfontosságú lehet a súlyos betegségek megelőzésében – figyelmeztet Frank Dumont belgyógyász.

Étkezési szokások az egészségért

Az egészséges étkezés kulcsfontosságú a betegségek megelőzésében. Egy egyszerű, de hatékony étkezési szokás lehet például, ha a boltban kapható gyümölcslé helyett házilag préseljük le a dzsúszt, vagy magát a gyümölcsöt fogyasztjuk el.

A rostban gazdag gyümölcs lassítja a cukor felszívódását, miközben vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosít a szervezet számára.

Egy másik egyszerű, de hatékony változtatás a rántott élelmiszerek kerülése a gyors éttermekben. A sült, panírozott hús helyett a grillezett hús salátával sokkal egészségesebb alternatíva egy éttermi látogatás esetén, otthon pedig, ha mindenképpen panírozott húsra vágyunk, könnyedén elkészíthetjük egészségesebb módon, olaj és zsiradékok nélkül.

Sok beteg csupán gyógyszeres kezeléssel nem tudja kordában tartani a betegségét, azonban, az életmódváltással és a megfelelő étrenddel kiegészült gyógyszeres kezelés jelentős javuláshoz vezethet.

Puffadással, hasi panaszokkal küzd? Itt a megoldás

A mediterrán diéta nemcsak az egészséges élet egyik kulcsa, hanem hatékony fegyver is lehet az irritábilisbél-szindróma (IBS) tüneteinek enyhítésében.

Egy friss kutatás eredményei alapján ez az étrend jobb hatású lehet, mint az eddig alkalmazott orvosi ajánlások.

A mediterrán diéta gyümölcsökben, zöldségekben, hüvelyesekben, olívaolajban és diófélékben gazdag, és már régóta ismert arról, hogy segíti a hosszú, egészséges életet, valamint csökkenti az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Sokak kedvenc étele, mégis óva intenek a szakemberek

Egy új japán tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a rámen rendszeres fogyasztása komoly hatással lehetnek az egészségünkre. Egy új japán tanulmány szerint a rámen gyakori fogyasztása összefüggésbe hozható a korai halálozás fokozott kockázatával bizonyos embereknél. A kutatók azt javasolják, hogy a rámen csak alkalmanként kerüljön bele az étrendünkbe, és figyeljünk arra, hogy a fűszeres léből csak annyit fogyasszunk, amennyit muszáj.