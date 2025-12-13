Hírlevél
Rendkívüli

Itt a szörnyű bejelentés Ukrajnáról – mindenki ettől félt

Hazudott a Liverpool edzője Szoboszlaival kapcsolatban

bél

Ezért nem tud leállni az evéssel: a zsíros ételek titkos hatása

Egy friss kutatás szerint a magas zsírtartalmú ételek nemcsak a testsúlyra hatnak, hanem komoly kémiai változásokat idézhetnek elő a bélrendszerben és az agyban. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az étrend hosszú távú összetétele jelentősen befolyásolhatja a hangulatot, a memóriát és az étvágy szabályozását.
Új tudományos eredmények rámutatnak arra, hogy a zsíros ételek rendszeres fogyasztása messze túlmutat az elhízás kockázatán. A kutatók szerint a magas zsírtartalmú étrend képes megzavarni a bél és az agy közötti kommunikációt, ami szerotoninrendszeri eltéréseket, hangulati zavarokat, túlevést és kognitív problémákat okozhat. A jelenség hátterében olyan biokémiai folyamatok állnak, amelyek hosszú távon akár gyulladást és emésztőrendszeri károsodást is előidézhetnek – írja a Fox News.

étrend, magas zsírtartalmú ételek
A magas zsírtartalmú étrend hangulati zavarokat és túlevést is okozhat
Fotó: Pinterest

A kutatók szerint a zsíros étrend felboríthatja a szerotonin működését

A tanulmányt az Észak-Karolinai Mezőgazdasági és Műszaki Állami Egyetem kutatói készítették, több amerikai intézmény közreműködésével. Megállapították, hogy a zsíros ételek tartós fogyasztása átalakítja a szerotonin jelátviteli útvonalait.

A szerotonin: 95 százalékban a bélben termelődik, szabályozza az emésztést, az étvágyat, a memóriát és a hangulatot.

A kutatás szerint a magas zsírtartalmú táplálkozás túltermelésre készteti a bélrendszeri sejteket, miközben lelassítja a felesleges szerotonin kiürítését. Ennek kettős következménye lehet:

  • a bél gyulladásba kerülhet, a nyálkahártya sérülhet
  • az agyban viszont kórosan alacsony szerotoninszint alakulhat ki

Ez magyarázhatja, hogy a zsíros étkezéssel miért jelennek meg gyakrabban hangulatingadozások, depresszió, agyköd vagy memóriazavarok.

Étrend és túlevés: miért alakul ki a teltségérzet zavara?

A szakértők szerint a bél–agy kommunikáció zavara gyengíti azokat a jelzéseket, amelyek normál esetben megállítanák az étkezést. Így a szervezet nehezebben érzékeli a teltséget, ami:

túlevéshez, fokozott sóvárgáshoz, érzelmi evéshez vezethet.

Mindez hozzájárulhat a szorongás, depresszió és viselkedéses függőségek kialakulásához is.

túlevés
A túlevés azt jelenti, hogy túl sokat eszünk és a gyomorfal túlzottan megfeszül. Viszont túlevés az is, amikor akkor is eszünk, ha nem vagyunk éhesek. Ha ez szokássá válik akkor az számos problémát okozhat. 
Fotó: Pinterest

Mit mondanak az orvosok a bél-agy kommunikáció zavaráról?

Dr. Michael Bass gasztroenterológus óvatosan értelmezi a kísérleteken alapuló eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mintázatok „meggyőzőek”. Szerinte a bélrendszeri szerotonin túlterhelés nem egyetlen tünettel, hanem tünetcsoporttal járhat, például:

Jellemző jelek lehetnek:

  • állandó fáradtság, alacsony energiaszint
  • hangulatingadozások
  • állandó sóvárgás
  • alvászavarok
  • súlygyarapodás
  • emésztőrendszeri panaszok

Dr. Bass szerint a javulás gyakran néhány hét alatt megkezdődik, ha valaki növényi alapú, magasabb rosttartalmú étrendre vált.

Miért fontos tudatosan alakítani az étrendet?

A szakértők egyetértenek abban, hogy a túlzottan zsíros ételek hosszú távon nem csupán a testsúlyt befolyásolják, hanem az érzelmi és kognitív állapotot is. A bél és az agy közötti kapcsolat érzékenyen reagál arra, hogy milyen tápanyagokat fogyasztunk, és ez meghatározó lehet a mindennapi jóllét szempontjából.

