Ezért nem tud leállni az evéssel: a zsíros ételek titkos hatása

Új tudományos eredmények rámutatnak arra, hogy a zsíros ételek rendszeres fogyasztása messze túlmutat az elhízás kockázatán. A kutatók szerint a magas zsírtartalmú étrend képes megzavarni a bél és az agy közötti kommunikációt, ami szerotoninrendszeri eltéréseket, hangulati zavarokat, túlevést és kognitív problémákat okozhat. A jelenség hátterében olyan biokémiai folyamatok állnak, amelyek hosszú távon akár gyulladást és emésztőrendszeri károsodást is előidézhetnek – írja a Fox News.
A kutatók szerint a zsíros étrend felboríthatja a szerotonin működését
A tanulmányt az Észak-Karolinai Mezőgazdasági és Műszaki Állami Egyetem kutatói készítették, több amerikai intézmény közreműködésével. Megállapították, hogy a zsíros ételek tartós fogyasztása átalakítja a szerotonin jelátviteli útvonalait.
A kutatás szerint a magas zsírtartalmú táplálkozás túltermelésre készteti a bélrendszeri sejteket, miközben lelassítja a felesleges szerotonin kiürítését. Ennek kettős következménye lehet:
- a bél gyulladásba kerülhet, a nyálkahártya sérülhet
- az agyban viszont kórosan alacsony szerotoninszint alakulhat ki
Ez magyarázhatja, hogy a zsíros étkezéssel miért jelennek meg gyakrabban hangulatingadozások, depresszió, agyköd vagy memóriazavarok.
Étrend és túlevés: miért alakul ki a teltségérzet zavara?
A szakértők szerint a bél–agy kommunikáció zavara gyengíti azokat a jelzéseket, amelyek normál esetben megállítanák az étkezést. Így a szervezet nehezebben érzékeli a teltséget, ami:
túlevéshez, fokozott sóvárgáshoz, érzelmi evéshez vezethet.
Mindez hozzájárulhat a szorongás, depresszió és viselkedéses függőségek kialakulásához is.
Mit mondanak az orvosok a bél-agy kommunikáció zavaráról?
Dr. Michael Bass gasztroenterológus óvatosan értelmezi a kísérleteken alapuló eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mintázatok „meggyőzőek”. Szerinte a bélrendszeri szerotonin túlterhelés nem egyetlen tünettel, hanem tünetcsoporttal járhat, például:
Jellemző jelek lehetnek:
- állandó fáradtság, alacsony energiaszint
- hangulatingadozások
- állandó sóvárgás
- alvászavarok
- súlygyarapodás
- emésztőrendszeri panaszok
Dr. Bass szerint a javulás gyakran néhány hét alatt megkezdődik, ha valaki növényi alapú, magasabb rosttartalmú étrendre vált.
Miért fontos tudatosan alakítani az étrendet?
A szakértők egyetértenek abban, hogy a túlzottan zsíros ételek hosszú távon nem csupán a testsúlyt befolyásolják, hanem az érzelmi és kognitív állapotot is. A bél és az agy közötti kapcsolat érzékenyen reagál arra, hogy milyen tápanyagokat fogyasztunk, és ez meghatározó lehet a mindennapi jóllét szempontjából.
A szerotonin: 95 százalékban a bélben termelődik, szabályozza az emésztést, az étvágyat, a memóriát és a hangulatot.