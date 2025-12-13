Ezért nem tud leállni az evéssel: a zsíros ételek titkos hatása

Új tudományos eredmények rámutatnak arra, hogy a zsíros ételek rendszeres fogyasztása messze túlmutat az elhízás kockázatán. A kutatók szerint a magas zsírtartalmú étrend képes megzavarni a bél és az agy közötti kommunikációt, ami szerotoninrendszeri eltéréseket, hangulati zavarokat, túlevést és kognitív problémákat okozhat. A jelenség hátterében olyan biokémiai folyamatok állnak, amelyek hosszú távon akár gyulladást és emésztőrendszeri károsodást is előidézhetnek – írja a Fox News.

A magas zsírtartalmú étrend hangulati zavarokat és túlevést is okozhat

Fotó: Pinterest

A kutatók szerint a zsíros étrend felboríthatja a szerotonin működését

A tanulmányt az Észak-Karolinai Mezőgazdasági és Műszaki Állami Egyetem kutatói készítették, több amerikai intézmény közreműködésével. Megállapították, hogy a zsíros ételek tartós fogyasztása átalakítja a szerotonin jelátviteli útvonalait.

A kutatás szerint a magas zsírtartalmú táplálkozás túltermelésre készteti a bélrendszeri sejteket, miközben lelassítja a felesleges szerotonin kiürítését. Ennek kettős következménye lehet:

a bél gyulladásba kerülhet, a nyálkahártya sérülhet

az agyban viszont kórosan alacsony szerotoninszint alakulhat ki

Ez magyarázhatja, hogy a zsíros étkezéssel miért jelennek meg gyakrabban hangulatingadozások, depresszió, agyköd vagy memóriazavarok.

Étrend és túlevés: miért alakul ki a teltségérzet zavara?

A szakértők szerint a bél–agy kommunikáció zavara gyengíti azokat a jelzéseket, amelyek normál esetben megállítanák az étkezést. Így a szervezet nehezebben érzékeli a teltséget, ami:

túlevéshez, fokozott sóvárgáshoz, érzelmi evéshez vezethet.

Mindez hozzájárulhat a szorongás, depresszió és viselkedéses függőségek kialakulásához is.

A túlevés azt jelenti, hogy túl sokat eszünk és a gyomorfal túlzottan megfeszül. Viszont túlevés az is, amikor akkor is eszünk, ha nem vagyunk éhesek. Ha ez szokássá válik akkor az számos problémát okozhat.

Fotó: Pinterest

Mit mondanak az orvosok a bél-agy kommunikáció zavaráról?

Dr. Michael Bass gasztroenterológus óvatosan értelmezi a kísérleteken alapuló eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mintázatok „meggyőzőek”. Szerinte a bélrendszeri szerotonin túlterhelés nem egyetlen tünettel, hanem tünetcsoporttal járhat, például: