Valaki kimondta azt, amiről Brüsszel hallgat – ezért esik szét az Európai Unió

Az Európai Unió egysége az ukrajnai rendezés kérdésében mára inkább látszólagos, mint valós – véli Fevzi Ajtadzs török külpolitikai elemző. Szerinte bár az EU formálisan egységes politikai tömbként működik, Oroszország és Ukrajna kapcsán már nem beszélhetünk valódi konszenzusról. A tagállamok egyre gyakrabban képviselnek eltérő, sőt egymással szemben álló álláspontokat –írja a Lenta.

Az Európai Unió vezetői között egyre mélyülnek az ellentétek az ukrajnai háború és az Oroszországhoz fűződő viszony megítélésében

Fotó: Laurie DIEFFEMBACQ

A szakértő szerint a megosztottság egyik fő oka az a félelem, hogy a konfliktus eszkalációja közvetlen háborús helyzetet teremthet Európa és Oroszország között, amelynek beláthatatlan gazdasági és biztonsági következményei lennének.

Miért alakult ki megosztottság az Európai Unióban Ukrajna miatt?

Az Európai Unió belső vitáit Ajtadzs szerint az eltérő nemzeti érdekek és kockázatérzékelések erősítik. Míg egyes tagállamok továbbra is a háborús nyomás fenntartását tartják szükségesnek, más országok egyre inkább a konfliktus mielőbbi lezárását és a tárgyalásos megoldást sürgetik, attól tartva, hogy egy elhúzódó háború Európát sodorhatja veszélybe.

A szakértő arra is rámutatott, hogy az Európai Unió belső feszültségeit erősíti az Egyesült Államok és az EU közötti szemléletkülönbség. Washington egyre inkább a gyors lezárás irányába mozdulna el, miközben Brüsszelben – Ajtadzs megfogalmazása szerint – sokan továbbra is irreális várakozásokat táplálnak a háború kimenetelével kapcsolatban.