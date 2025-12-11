Kiderült, ki kapta Az év embere díjat — erre tényleg senki nem volt felkészülve

A TIME magazin szerint az év embere idén nem egy politikus, híresség vagy aktivista lett, hanem az úgynevezett „AI építészei” — azok a fejlesztők és kutatók, akik létrehozták a gondolkodó gépek korszakát. A lap indoklása szerint munkájuk egyszerre nyűgözi le és aggasztja az emberiséget – írja a TheTime.
Mi ez a díj — TIME Person of the Year?
A TIME Az év embere díja hagyományosan azt jelenti, hogy az adott személy vagy csoport volt a legnagyobb hatással a világ eseményeire és a hírekre abban az évben — akár jó, akár rossz értelemben.
A kitüntetés 1927 óta létezik, és nem kizárólag egy ember kaphatja meg: volt már, hogy házaspár, egy egész közösség vagy egy elvont jelenség részesült benne — például maga a számítógép, az internetet használó emberek összessége, vagy azok, akik a hallgatást megtörték egy fontos ügy érdekében.
Kik állnak a háttérben?
Az idei díj valójában olyan egyéneket és szervezeteket ismer el, akik kulcsszerepet játszottak az AI fejlődésében, például:
- Jensen Huang – az Nvidia vezetője, amely az AI-hardver piac egyik legfontosabb szereplője.
- Sam Altman – az OpenAI vezetője, amely a generatív modelleket népszerűvé tette.
- más techvezetők és fejlesztők is kulcsfigurák az AI térnyerésében.
Botrányos vagy vitatott év embere díjazottak
Adolf Hitler — 1938
Talán a TIME történetének leghíresebb és legellentmondásosabb választása.
Hitler azért lett az év embere, mert Európa sorsát döntően formálta, és tettei meghatározták a világpolitika irányát. Nem elismerés, hanem történelmi hatás alapján kapta a címet.
Joszif Sztálin — kétszer is nyert (1939 és 1942)
Sztálin különlegessége, hogy két alkalommal is megkapta a díjat. Először 1939-ben választották az Év emberévé, amikor a Molotov–Ribbentrop paktum és a szovjet terjeszkedés alapjaiban formálta át Európa politikai térképét. Másodszor 1942-ben kapta meg az elismerést, a sztálingrádi csata fordulópontját szimbolizálva. A döntések egyik esetben sem a tisztelet kifejezését szolgálták, hanem azt tükrözték, hogy Sztálin hatása meghatározta a korszak történelmi irányát.
További meglepő vagy szokatlan év embere választások
A „Hungarian Freedom Fighter” (Magyar Szabadságharcos) — 1956
A TIME az ’56-os forradalmárokra adta a díjat kollektíven — szimbolizálva a szabadságért vívott harcot. Magyar szempontból ez a legkülönlegesebb címadások egyike.
„Te magad” — 2006
A TIME minden internetfelhasználót tüntetett ki: azt a globális közösséget, amely tartalmat gyárt, alakítja a médiát, és új online kultúrát hoz létre.
A borítón tükörfólia volt, hogy „magadat lásd”.
Donald Trump az év embere a Time magazin szerint
A megválasztott amerikai elnök már másodszor nyeri el „Az év embere" címet. „Lenyűgöző politikai visszatérésével" érdemelte ki az elismerést.