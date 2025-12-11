Kiderült, ki kapta Az év embere díjat — erre tényleg senki nem volt felkészülve

A TIME magazin szerint az év embere idén nem egy politikus, híresség vagy aktivista lett, hanem az úgynevezett „AI építészei” — azok a fejlesztők és kutatók, akik létrehozták a gondolkodó gépek korszakát. A lap indoklása szerint munkájuk egyszerre nyűgözi le és aggasztja az emberiséget – írja a TheTime.

A TIME magazin bejelentése szerint az év embere 2025-ben az „AI építészei” lettek Fotó:Illusztráció/Unplash

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

Mi ez a díj — TIME Person of the Year?

A TIME Az év embere díja hagyományosan azt jelenti, hogy az adott személy vagy csoport volt a legnagyobb hatással a világ eseményeire és a hírekre abban az évben — akár jó, akár rossz értelemben.

A kitüntetés 1927 óta létezik, és nem kizárólag egy ember kaphatja meg: volt már, hogy házaspár, egy egész közösség vagy egy elvont jelenség részesült benne — például maga a számítógép, az internetet használó emberek összessége, vagy azok, akik a hallgatást megtörték egy fontos ügy érdekében.

Kik állnak a háttérben?

Az idei díj valójában olyan egyéneket és szervezeteket ismer el, akik kulcsszerepet játszottak az AI fejlődésében, például:

Jensen Huang – az Nvidia vezetője, amely az AI-hardver piac egyik legfontosabb szereplője.

Sam Altman – az OpenAI vezetője, amely a generatív modelleket népszerűvé tette.

más techvezetők és fejlesztők is kulcsfigurák az AI térnyerésében.

Botrányos vagy vitatott év embere díjazottak

Adolf Hitler — 1938

Talán a TIME történetének leghíresebb és legellentmondásosabb választása.

Hitler azért lett az év embere, mert Európa sorsát döntően formálta, és tettei meghatározták a világpolitika irányát. Nem elismerés, hanem történelmi hatás alapján kapta a címet.

Joszif Sztálin — kétszer is nyert (1939 és 1942)

Sztálin különlegessége, hogy két alkalommal is megkapta a díjat. Először 1939-ben választották az Év emberévé, amikor a Molotov–Ribbentrop paktum és a szovjet terjeszkedés alapjaiban formálta át Európa politikai térképét. Másodszor 1942-ben kapta meg az elismerést, a sztálingrádi csata fordulópontját szimbolizálva. A döntések egyik esetben sem a tisztelet kifejezését szolgálták, hanem azt tükrözték, hogy Sztálin hatása meghatározta a korszak történelmi irányát.