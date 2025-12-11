Kiderült, ki kapta Az év embere díjat — erre tényleg senki nem volt felkészülve

Hírlevél
A TIME magazin csütörtökön bejelentette, hogy idén nem egyetlen személyt tüntet ki, hanem egy egész alkotóközösséget. A döntés szerint Az év embere díj most azokhoz került, akik megteremtették a mesterséges intelligencia korszakát.A szerkesztőség szerint az „AI építészei” olyan hatást gyakorolnak a világra, amely átformálja a mindennapokat és a jövőt is.
time magazinMIAz év embere

A TIME magazin szerint az év embere idén nem egy politikus, híresség vagy aktivista lett, hanem az úgynevezett „AI építészei” — azok a fejlesztők és kutatók, akik létrehozták a gondolkodó gépek korszakát. A lap indoklása szerint munkájuk egyszerre nyűgözi le és aggasztja az emberiséget – írja a TheTime.

A TIME magazin bejelentése szerint az év embere 2025-ben az „AI építészei” lettek.
A TIME magazin bejelentése szerint az év embere 2025-ben az „AI építészei” lettek Fotó:Illusztráció/Unplash

Mi ez a díj — TIME Person of the Year?

A TIME Az év embere díja hagyományosan azt jelenti, hogy az adott személy vagy csoport volt a legnagyobb hatással a világ eseményeire és a hírekre abban az évben — akár jó, akár rossz értelemben.

A kitüntetés 1927 óta létezik, és nem kizárólag egy ember kaphatja meg: volt már, hogy házaspár, egy egész közösség vagy egy elvont jelenség részesült benne — például maga a számítógép, az internetet használó emberek összessége, vagy azok, akik a hallgatást megtörték egy fontos ügy érdekében.

Kik állnak a háttérben?

Az idei díj valójában olyan egyéneket és szervezeteket ismer el, akik kulcsszerepet játszottak az AI fejlődésében, például:

  • Jensen Huang – az Nvidia vezetője, amely az AI-hardver piac egyik legfontosabb szereplője.
  • Sam Altman – az OpenAI vezetője, amely a generatív modelleket népszerűvé tette. 
  • más techvezetők és fejlesztők is kulcsfigurák az AI térnyerésében.

Botrányos vagy vitatott év embere díjazottak

Adolf Hitler — 1938

Talán a TIME történetének leghíresebb és legellentmondásosabb választása.
Hitler azért lett az év embere, mert Európa sorsát döntően formálta, és tettei meghatározták a világpolitika irányát. Nem elismerés, hanem történelmi hatás alapján kapta a címet.

Joszif Sztálin — kétszer is nyert (1939 és 1942)

Sztálin különlegessége, hogy két alkalommal is megkapta a díjat. Először 1939-ben választották az Év emberévé, amikor a Molotov–Ribbentrop paktum és a szovjet terjeszkedés alapjaiban formálta át Európa politikai térképét. Másodszor 1942-ben kapta meg az elismerést, a sztálingrádi csata fordulópontját szimbolizálva. A döntések egyik esetben sem a tisztelet kifejezését szolgálták, hanem azt tükrözték, hogy Sztálin hatása meghatározta a korszak történelmi irányát.

További meglepő vagy szokatlan év embere választások

A „Hungarian Freedom Fighter” (Magyar Szabadságharcos) — 1956

A TIME az ’56-os forradalmárokra adta a díjat kollektíven — szimbolizálva a szabadságért vívott harcot. Magyar szempontból ez a legkülönlegesebb címadások egyike.

„Te magad” — 2006

A TIME minden internetfelhasználót tüntetett ki: azt a globális közösséget, amely tartalmat gyárt, alakítja a médiát, és új online kultúrát hoz létre.
A borítón tükörfólia volt, hogy „magadat lásd”.

Donald Trump az év embere a Time magazin szerint

A megválasztott amerikai elnök már másodszor nyeri el „Az év embere" címet. „Lenyűgöző politikai visszatérésével" érdemelte ki az elismerést.

 

