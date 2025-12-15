Ilyet balesetet még a mentők sem láttak: az orrán egyensúlyozva állt meg egy autó – fotó

Könnyű sérülésekkel úszott meg egy különös autóbalesetet egy nő vasárnap este Alsó-Szászországban, Fuhrberg közelében. A 22 éves sofőr egy egyenes úton – eddig nem tudni miért– letért a sávból és egy fának csapódott. Az ütközés erejétől az BMW az orrára állt, és két fa közé szorult – írja a Bild.

Autóbaleset történt vasárnap este Németországban. (A kép illusztráció.)

Az autóbalesetet két szolgálatba tartó katona is látta, ők segítették ki a roncsok közül a sofőrt.

A sofőrt könnyű sérülésekkel kórházba szállították.

A két fa közé szorult, függőlegesen álló autó műszaki mentésének idejére a teljes útszakaszt lezárták.

Centiken múlt az élete, megdöbbentő autóbaleset történt

Kis híján az életével fizetett egy autós azért, hogy rosszkor volt rossz helyen. Egy elszabadult szikla pont a kisteherautóját találta telibe, csak a szerencsén múlt, hogy a baleset nem követelt halálos áldozatot.Ez tényleg csak néhány centin múlt: ha a szikla egy kicsivel arrébb zuhant volna, a sofőrnek esélye sem lett volna a túlélésre. Ezzel valószínűleg ő is tisztában volt, nem csoda, hogy úgy zokogott a megmenekülése után, mint egy gyerek.

Drámai mentőakció a tengeren

Az amerikai parti őrség öt férfit mentett ki a viharos Atlanti-óceánból, miután a „Varázsbusz” nevű vitorlás hajó elsüllyedt. A tengeri mentés közel 500 kilométerre történt a parttól, ahol a legénység a sötét éjszakában, hatalmas hullámok között várta a segítséget.