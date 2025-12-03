Hihetetlen: egy férfi lenyelt egy 19 ezer dolláros Fabergé-tojást!

Egy új-zélandi férfi különösen szokatlan módszerrel próbált meg ellopni egy értékes Fabergé-tojást: állítása szerint egyszerűen lenyelte a gyémántokkal díszített tojást. A rendőrség szerint a 19 ezer dollár (6,2 millió forint) értékű ékszer egyelőre nem került elő – tájékoztat a BBC.

Szokatlan módon lopta el egy férfi az Octopussy Fabergé-tojást – Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

Lenyelt Fabergé-tojás: lopással vádolják a férfit

A szóban forgó Fabergé-tojás, az Octopussy 60 fehér gyémánttal és 15 kék zafírral van díszítve, és belsejében egy 18 karátos arany miniatűr polip található. Az ékszert a híres 1983-as James Bond-film ihlette. A férfit múlt pénteken tartóztatták le az aucklandi Partridge Ékszerüzletben, és orvosi vizsgálat után őrizetbe vették. A gyanúsított december 8-án jelenik meg újra a bíróság előtt. A rendőrség további lopásokkal is vádolja: állítólag ellopott egy iPadet az ékszerüzletből, valamint macskaalmot és bolhaellenes termékeket egy magánlakásról.

Mennyit ér egy Fabergé-tojás?

Döbbenetes áron kelhet el a világhírű művész, Peter Carl Fabergé műremeke. A Fabergé-tojást több mint 20 millió fontra, vagyis nyolc és fél milliárd forintra becsülik. Az ékszert II. Miklós cár édesanyja számára készítették.

Ki volt Peter Carl Fabergé?

A Fabergé-tojásokról világhírűvé vált cári ékszerész 1846-ban született Szentpéterváron, elnémetesedett francia hugenotta családban. Európa legjobb mestereinél tanult aranyművességet, majd 24 évesen átvette apja ékszerészetét és saját, egyre kifinomultabb műtárgyakat tervezett. Alkotásai 1882-ben felkeltették III. Sándor cár figyelmét, aki udvari ékszerésznek nevezte ki és különleges megbízásokat adott neki.