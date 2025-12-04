10,5 milliárd forint egy tojásért?! Ki fizet ennyit?

A Fabergé-tojás újabb történelmi csúcson adta el magát a Christie’s londoni árverésén, ahol 22,9 millió fontért (kb. 10,5 milliárd forintért) talált gazdára. A Téli Tojás az orosz cári család számára készült 1913-ban, és mára a gyűjtői ritkaságok egyik legértékesebb darabjává vált. A hegyikristályból formált, 4500 gyémánttal díszített alkotás a Romanov-dinasztia fénykorát idézi, miközben a műkincspiac egyik legkeresettebb luxustárgya lett.
Miért ilyen értékes a Fabergé tojás és mitől különleges a Téli Tojás?
A Téli Tojás értékét elsősorban három tényező adja:
- Kivételes kézművesség: a kristályfaragás és a platina hópehelygrafika ritka kombináció.
- Történelmi háttér: II. Miklós cár 1913-as húsvéti ajándéka édesanyjának.
- Gyűjtői ritkaság: mindössze 50 imperial Fabergé-tojás készült, ezek közül is a Téli Tojás az egyik legeredetibb mű.
Ezért tartják sokan a díszítőművészet "Mona Lisájának".
Kinek készítette II. Miklós cár a Téli Tojást?
A Téli Tojást II. Miklós cár édesanyjának, Marija Fjodorovna császárnénak szánta húsvéti ajándékként. A Romanov-dinasztia számára a Fabergé-tojások egyfajta családi tradíciót jelentettek, ezért minden darabnak különleges személyes jelentősége volt.
Miért döntött rekordot a Fabergé-tojás a londoni aukción?
A rekordár oka több tényező ötvöződése:
- a műtárgy kivételes állapota,
- a korábbi "elveszett" státusza,
- a Fabergé-alkotások iránti folyamatosan növekvő kereslet.
Mit rejt a Téli Tojás belseje és hogyan készült?
A tojás kinyitható, belsejében egy kivehető, kvarcból készült miniatűr virágkosár található, amely a tavasz érkezését jelképezi.
A belső „meglepetés” a Fabergé-tojások védjegye, és a korszak egyik legfinomabb mikroszobrászati technikájának eredménye.
Ki tervezte a Téli Tojást?
A tojást Alma Pihl, a Fabergé műhely egyik kevéssé ismert, de zseniális női tervezője alkotta. Csupán két imperial tojást tervezett életében, ám ezek mindegyike remekműnek bizonyult. Másik alkotása jelenleg a brit királyi család tulajdonában van.
Milyen anyagokból készült a Téli Tojás?
A Téli Tojás a korszak luxusművészetének csúcsa, olyan alapanyagokkal, mint:
- hegyikristály,
- platina,
- 4500 valódi gyémánt,
- kvarc,
- finomra munkált nemesfém díszítőelemek.
A remekmű hópehelyszerű motívumok és a tavaszi virágkosár kontrasztja a tél és a tavasz közti átalakulást szimbolizálja.
