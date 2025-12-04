Hírlevél
fabergé-tojás

10,5 milliárd forint egy tojásért?! Ki fizet ennyit?

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
A londoni aukció igazi szenzációnak bizonyult, hiszen ritkán bukkan fel ekkora értékű történelmi műtárgy a piacon. A Fabergé-tojás történelmi háttere és páratlan kivitelezése tovább növelte a licitharc intenzitását. A gyűjtők és szakértők egyaránt kiemelkedő eseményként tekintettek a rekordot hozó értékesítésre.
A Fabergé-tojás újabb történelmi csúcson adta el magát a Christie’s londoni árverésén, ahol 22,9 millió fontért (kb. 10,5 milliárd forintért) talált gazdára. A Téli Tojás az orosz cári család számára készült 1913-ban, és mára a gyűjtői ritkaságok egyik legértékesebb darabjává vált. A hegyikristályból formált, 4500 gyémánttal díszített alkotás a Romanov-dinasztia fénykorát idézi, miközben a műkincspiac egyik legkeresettebb luxustárgya lett.

A Téli Tojás a Fabergé-tojások egyik legértékesebb változata
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Miért ilyen értékes a Fabergé tojás és mitől különleges a Téli Tojás?

A Téli Tojás értékét elsősorban három tényező adja:

  • Kivételes kézművesség: a kristályfaragás és a platina hópehelygrafika ritka kombináció.
  • Történelmi háttér: II. Miklós cár 1913-as húsvéti ajándéka édesanyjának.
  • Gyűjtői ritkaság: mindössze 50 imperial Fabergé-tojás készült, ezek közül is a Téli Tojás az egyik legeredetibb mű.

Ezért tartják sokan a díszítőművészet "Mona Lisájának".

Kinek készítette II. Miklós cár a Téli Tojást?

A Téli Tojást II. Miklós cár édesanyjának, Marija Fjodorovna császárnénak szánta húsvéti ajándékként. A Romanov-dinasztia számára a Fabergé-tojások egyfajta családi tradíciót jelentettek, ezért minden darabnak különleges személyes jelentősége volt.

A Romanov-dinasztia fényűzését idézi a Fabergé-tojás
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Miért döntött rekordot a Fabergé-tojás a londoni aukción?

A rekordár oka több tényező ötvöződése:

  • a műtárgy kivételes állapota,
  • a korábbi "elveszett" státusza,
  • a Fabergé-alkotások iránti folyamatosan növekvő kereslet.

Mit rejt a Téli Tojás belseje és hogyan készült?

A tojás kinyitható, belsejében egy kivehető, kvarcból készült miniatűr virágkosár található, amely a tavasz érkezését jelképezi. 

A belső „meglepetés” a Fabergé-tojások védjegye, és a korszak egyik legfinomabb mikroszobrászati technikájának eredménye.

Ki tervezte a Téli Tojást?

A tojást Alma Pihl, a Fabergé műhely egyik kevéssé ismert, de zseniális női tervezője alkotta. Csupán két imperial tojást tervezett életében, ám ezek mindegyike remekműnek bizonyult. Másik alkotása jelenleg a brit királyi család tulajdonában van.

@cnn A Fabergé egg sold for a record $30.2 million, becoming the most expensive work by the Russian jeweler ever to appear at auction. After a 3-minute bidding battle, the Winter Egg went to an unidentified buyer at Christie’s auction house in London. #cnn #news ♬ original sound - CNN

Milyen anyagokból készült a Téli Tojás?

A Téli Tojás a korszak luxusművészetének csúcsa, olyan alapanyagokkal, mint:

  • hegyikristály,
  • platina,
  • 4500 valódi gyémánt,
  • kvarc,
  • finomra munkált nemesfém díszítőelemek.

A remekmű hópehelyszerű motívumok és a tavaszi virágkosár kontrasztja a tél és a tavasz közti átalakulást szimbolizálja.

