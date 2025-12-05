Milliókat érő tojást tojt egy férfi, hat napig szenvedett

Az új-zélandi rendőrség pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte a gyémántokkal kirakott Fabergé-tojást, miután hat napig megfigyelés alatt tartotta a tolvajt, aki lenyelte az értékes medált – tájékoztat az MTI.

Egy rendőrt tartja a visszaszerzett, gyémántokkal kirakott zöld Fabergé-tojást, miután egy tolvaj lenyelte egy aucklandi ékszerüzletben az értékes tojásmedált

Fotó: HANDOUT / NEW ZEALAND POLICE

A 32 éves férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy lenyelte a tojás alakú medált, amely egy ékszerüzletben volt kiállítva Aucklandben, Új-Zéland északi részén, a múlt héten vették őrizetbe.

A hatóság egy rendőrtisztet rendelt ki a gyanúsított megfigyelésére, amíg a természet megteszi a dolgát, és a mintegy 20 ezer amerikai dollárra becsült ékszer visszakerül a tulajdonosához.

A rendőrség megerősíti, hogy a medált visszaszerezték

– közölte a rendőrség egy nyilatkozatban. Hozzátették, hogy az elkövető és a medál is a rendőrség őrizetében van.

A különleges kiadású medált az 1983-ban készült Polipka (eredeti cím: Octopussy) című James Bond-film ihlette, amelynek cselekménye egy Fabergé ékszerész által készített tojás köré fonódik.

A Fabergé ékszerház weboldala szerint a 18 karátos aranyból, gyémántokból és zafírból készült kis tojás belsejében egy kis polip rejtőzik.

A Fabergé a 19. század vége óta híres a drágakövekkel díszített, tojás alakú ékszercsodáiról. E hét elején rekordáron, 19,5 millió fontért (8,5 milliárd forintért) kelt el a Christie’s londoni árverésén a Peter Carl Fabergé által készített Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban.

Lenyelt Fabergé-tojás: lopással vádolják a férfit

A férfit november végén tartóztatták le lopás gyanújával, majd az orvosi vizsgálat után őrizetbe vették. A gyanúsított december 8-án jelenik meg a bíróság előtt.

Őrült áron kelt el egy rejtélyes sorsú orosz műkincs

A Fabergé-tojások az orosz cári család számára készült, rendkívül aprólékosan megmunkált, luxus húsvéti ajándékok voltak. A híres ékszermester, Carl Fabergé műhelyében alkották ezeket a darabokat a 19–20. század fordulóján. Mivel kevés készült belőlük, rendkívül értékesek, a világ legkeresettebb műtárgyai közé tartoznak, muzeális és gyűjtői körökben is ikonikus státuszt élveznek. Több mint 8 milliárd forintért kelt el egy példány.