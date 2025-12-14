Ez az öt legdrágább fagylalt a világon

Az alábbi listában öt olyan fagylaltkülönlegességet mutatunk be, amelyek messze túlmutatnak a hagyományos fagylalt fogalmán. Ezek a desszertek nem csupán édességek, hanem a luxus megtestesítői.

A Victoria fagylaltkehely a Langham Hotelben - Fotó: Langham Hotels

Az öt legdrágább fagylalt a világon:

5. A Victoria fagylaltkehely a Langham Hotel luxus desszertje, amelyet vanília- és csokoládéfagylalt, aranypor, csokoládékoszorú és Hennessy VSOP konyak díszít. A különleges édességet kristálytálban szolgálják fel, ára 1000 dollár (körülbelül 360 ezer forint).

4. Frozen Haute Chocolate. Ez a desszert 28 különféle kakaó finom keverékéből készül, köztük a világ 14 legdrágább kakaójával. Ehető arannyal díszítik, arany- és gyémántékszerekkel tálalják, melyeket a vendég haza is vihet. Ára: 25 ezer dollár (8,7 millió forint)

3. Az Absurdity Sundae egy 60 000 dolláros (kb. 24 millió forint) különleges fagylaltkehely, amely egyedi, gleccserjégből készült fagylalttal és luxus utazással jár. A bevétel egy afrikai környezetvédelmi szervezetet támogat.

2. A Mr. Beast által megálmodott fagylaltkehely 100 ezer dollárba (kb. 36 millió forint) kerül, és extravagáns megjelenésével, valamint prémium összetevőivel tűnik ki.

1. A Strawberries Arnaud egy luxus desszert, amely friss eperből, vaníliafagylaltból, tejszínhabból, mentából és különleges portói szószból áll. A desszert mellé egy 4,7 karátos rózsaszín gyémántgyűrű is jár, ára pedig 1,4 millió dollár (kb. 514 millió forint).

Videón a lista: