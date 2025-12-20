Elszabadultak az indulatok, farkasokat láttak egy játszótérnél

Érdekes farkas észlelés történt a napokban a németországi Bajoroszágban. Az esetről készült videó a farkasokról rövid időn belül megjelent az interneten, és komoly vitát indított el Bajorországban. A farkasokról készült felvétel sokakban aggodalmat keltett, különösen a játszótér közelsége miatt.

Farkast észleltek egy játszótéren (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Farkas észlelés egy játszótérnél, a lakott területen

Egy helyi lakos készítette azt a felvételt, amelyen az állatok a lakott terület közelében mozognak. Videóra vették a farkasokat, a képsorok pedig gyorsan terjedni kezdtek a közösségi oldalakon. Többen úgy fogalmaztak: ilyen helyzetben nem elfogadható, hogy farkasok a játszótéren tűnjenek fel.

Mutatjuk a döbbenetes felvételt a farkasokról:

A videót Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes is megosztotta, figyelmeztetve az embereket az esetleges veszélyre. A bejegyzés alatt több lakos nyíltan azt követelte, hogy az állatokat lehessen kilőni. Aiwanger erre röviden úgy reagált: „Rajta vagyok.”

Bajorországban 2023-ban már életbe lépett egy speciális rendelet, amely bizonyos esetekben lehetővé teszi az úgynevezett problémás farkasok kilövését. A tartományi kormány most tovább könnyítené a fellépést, ám a szabályozás több jogász szerint ütközhet a hatályos törvényekkel és természetvédelmi előírásokkal – írja a Focus.

