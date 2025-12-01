Farkasok törnek be a településekre: már kilenc embert halálra marcangoltak

Egy nappal korábban egy ötéves kisfiú esett ugyanennek a veszélynek áldozatául, és később belehalt súlyos sérüléseibe. A térségben élők szerint a farkas egyre bátrabb és szokatlanul agresszív viselkedést tanúsít, ami tovább növeli a félelmet – írja a CBS.

A farkas legkönyebben a gyerekeket ejti áldozatul.

Fotó: Unsplash

Farkas-támadások új hulláma

A hatóságok drónokat, kameracsapdákat és felfegyverzett erdészeket vetettek be annak érdekében, hogy mielőbb megállítsák a támadásokat. A szakemberek döbbenten figyelik, hogy a ragadozók már nappal is bemerészkednek a településekre, ami korábban szinte elképzelhetetlen volt. A falvakban számos ház ajtó nélkül áll, és a lakóknak sokszor a szabadban kell elvégezniük a szükségleteiket, így akaratlanul is kockázatnak teszik ki magukat.

A környéken tavaly is hasonló rémület söpört végig, amikor legalább kilenc embert – köztük több gyermeket – sebesítettek meg halálosan a farkasok.

A zoológusok arra figyelmeztetnek, hogy az indiai síksági farkasfaj eredendően kerüli az embert, és csak végső szükséghelyzetben válik veszélyessé. A vadállatok természetes élőhelye azonban folyamatosan zsugorodik, így egyre gyakrabban sodródnak konfliktusba az emberekkel. A helyiek mára állandó rettegésben élnek, mert úgy érzik, a fenyegetés már a saját otthonaikban is jelen van. A családok egyetlen vágya, hogy gyermekeiket és szeretteiket végre biztonságban tudhassák, és lezáruljon a félelmet keltő támadássorozat.

Több tucat embert sebesítettek már meg a farkasok

Tavaly mintegy 30–35 ember szenvedett sérülést az érintett Bahraich körzetben történt farkastámadások során. A farkasok rendre kisgyerekeket támadnak meg – az elmúlt hullámban a halálos áldozatok javarészt gyerekek voltak, a sérültek pedig szintén túlnyomórészt gyermekek.

