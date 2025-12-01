Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

farkas

Farkasok törnek be a településekre: már kilenc embert halálra marcangoltak

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az észak-indiai Uttar Pradesh állam Bahraich körzetében az elmúlt hónapok tragikus eseményei sokkolták a helyieket. A hatóságok beszámolói szerint egy farkas nemrég egy tíz hónapos kislányt ragadott el álmából, miközben az édesanyja mellett aludt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
farkastámadásrettegésIndiafalugyerek

Egy nappal korábban egy ötéves kisfiú esett ugyanennek a veszélynek áldozatául, és később belehalt súlyos sérüléseibe. A térségben élők szerint a farkas egyre bátrabb és szokatlanul agresszív viselkedést tanúsít, ami tovább növeli a félelmet írja a CBS.

farkas
A farkas legkönyebben a gyerekeket ejti áldozatul.
Fotó: Unsplash

Farkas-támadások új hulláma

A hatóságok drónokat, kameracsapdákat és felfegyverzett erdészeket vetettek be annak érdekében, hogy mielőbb megállítsák a támadásokat. A szakemberek döbbenten figyelik, hogy a ragadozók már nappal is bemerészkednek a településekre, ami korábban szinte elképzelhetetlen volt. A falvakban számos ház ajtó nélkül áll, és a lakóknak sokszor a szabadban kell elvégezniük a szükségleteiket, így akaratlanul is kockázatnak teszik ki magukat. 

A környéken tavaly is hasonló rémület söpört végig, amikor legalább kilenc embert – köztük több gyermeket – sebesítettek meg halálosan a farkasok.

 A zoológusok arra figyelmeztetnek, hogy az indiai síksági farkasfaj eredendően kerüli az embert, és csak végső szükséghelyzetben válik veszélyessé. A vadállatok természetes élőhelye azonban folyamatosan zsugorodik, így egyre gyakrabban sodródnak konfliktusba az emberekkel. A helyiek mára állandó rettegésben élnek, mert úgy érzik, a fenyegetés már a saját otthonaikban is jelen van. A családok egyetlen vágya, hogy gyermekeiket és szeretteiket végre biztonságban tudhassák, és lezáruljon a félelmet keltő támadássorozat.

Több tucat embert sebesítettek már meg a farkasok

Tavaly mintegy 30–35 ember szenvedett sérülést az érintett Bahraich körzetben történt farkastámadások során. A farkasok rendre kisgyerekeket támadnak meg – az elmúlt hullámban a halálos áldozatok javarészt gyerekek voltak, a sérültek pedig szintén túlnyomórészt gyermekek.

Farkasfalkát ptóbált megközelíteni egy turista

Egy turista veszélyes helyzetet idézett elő a Yellowstone-ban, amikor egy farkasfalkához sétált közel. A férfi és a ragadozók rövid időre egymás felé indultak, ami miatt sokan farkastámadástól tartottak. A jelenetről készült videó pillanatok alatt körbefutotta az internetet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!