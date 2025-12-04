Robbant a brüsszeli korrupciós bomba – lemondott Federica Mogherini

Hírlevél
2025. december 04.
Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külpolitikai vezetője lemondott a Brügge-i Európa Kollégium éléről. A döntést az követi, hogy csalásgyanú merült fel az intézmény 2021–2022-es EU-s forrásainak felhasználása kapcsán.
Európai Bizottságőrizetbomba

Federica Mogherini, az EU korábbi külpolitikai vezetője 2020 szeptembere óta töltötte be a Brügge-i Európa Kollégium rektori posztját. Az intézmény 1949 óta képezi a jövő európai diplomatáit és köztisztviselőit – írja a Reuters.

Federica Mogherini lemondott a Brügge-i Európa Kollégium éléről csalásgyanú miatt
Federica Mogherini lemondott a Brügge-i Európa Kollégium éléről csalásgyanú miatt Fotó: Anadolu / Anadolu

December 2-án Mogherinit és két másik személyt őrizetbe vettek az EU források felhasználása körüli vizsgálat részeként. A vádak szerint visszaéltek közbeszerzésekkel, érdekütközést követtek el, valamint megsértették a hivatali titkot.

Másnap Mogherinit és a többi gyanúsítottat szabadon engedték, miközben hivatalosan tájékoztatták őket az ellene felhozott vádakról. Mogherini védői közölték, hogy a volt diplomáciai vezető tagadja a vádakat, és teljes mértékben együttműködik a vizsgálattal.

Korábban az ügy másik érintettje, az Európa Kollégium alkalmazottja, Stefano Sannino lemondott az Európai Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Perzsa-öböl igazgatóságának vezetői posztjáról.

 

 

