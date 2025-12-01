Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

fegyveres rablás

Filmbe illő pénzrablás bénított meg egy autópályát Olaszországban

Hétfő reggel filmbe illő rablás bénította meg az A2-es autópályát Reggio Calabria közelében. Egy legalább tízfős, profi fegyveres banda támadta meg a Sicurtransport pénzszállítóját a Salerno–Reggio Calabria szakasz egyik alagútjában. A bűnözők a forgalmat felgyújtott autókkal torlaszolták el, az aszfaltra szögeket szórtak, majd kalasnyikovokkal és sörétes fegyverekkel kényszerítették megállásra a járművet.
A Corriera Della Sera beszámolója szerint a fegyveres banda akciója mindössze néhány percig tartott, de óriási volt a pusztítás. Robbanószerrel feszítették fel a páncélozott jármű ajtaját, majd elmenekültek a zsákmánnyal, amely a hatóságok szerint kétmillió euró körül lehetett. Csodával határos módon senki sem sérült meg, de a két pénzszállító dolgozót sokkos állapotban szállították kórházba.

A fegyveres banda körülbelül 2 millió eurót zsákmányolt (illusztráció) – Fotó : Unsplash
A fegyveres banda körülbelül 2 millió eurót zsákmányolt (illusztráció)
Fotó : Unsplash

Profi munkát végzett a fegyveres banda

A helyszín nem véletlen: ugyanitt 1997-ben már végrehajtottak egy legendás, 10 milliárd lírás rablást. A mostani támadás módszerei is azt mutatják, hogy egy rendkívül képzett, országosan ismert rablóbanda állhat mögötte, amely hasonló akciókat követett el Olaszország más részein is, főként a Foggia környéki térségben.

A nyomozók szerint szinte biztos, hogy belső informátor segítette a támadókat, és az akció csak úgy valósulhatott meg, hogy a térségben meghatározó ’ndrangheta-klánok engedélyt adtak rá. A hatóságok hangsúlyozzák: ekkora léptékű támadás ma lehetetlen lenne a calabriai szervezett bűnözés jóváhagyása nélkül.

A helyszínt órákra lezárták, az északi irányú szakasz megbénult. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a kommandó tagjai után.

