Filmbe illő pénzrablás bénított meg egy autópályát Olaszországban

A Corriera Della Sera beszámolója szerint a fegyveres banda akciója mindössze néhány percig tartott, de óriási volt a pusztítás. Robbanószerrel feszítették fel a páncélozott jármű ajtaját, majd elmenekültek a zsákmánnyal, amely a hatóságok szerint kétmillió euró körül lehetett. Csodával határos módon senki sem sérült meg, de a két pénzszállító dolgozót sokkos állapotban szállították kórházba.

A fegyveres banda körülbelül 2 millió eurót zsákmányolt (illusztráció)

Fotó : Unsplash

Profi munkát végzett a fegyveres banda

A helyszín nem véletlen: ugyanitt 1997-ben már végrehajtottak egy legendás, 10 milliárd lírás rablást. A mostani támadás módszerei is azt mutatják, hogy egy rendkívül képzett, országosan ismert rablóbanda állhat mögötte, amely hasonló akciókat követett el Olaszország más részein is, főként a Foggia környéki térségben.

A nyomozók szerint szinte biztos, hogy belső informátor segítette a támadókat, és az akció csak úgy valósulhatott meg, hogy a térségben meghatározó ’ndrangheta-klánok engedélyt adtak rá. A hatóságok hangsúlyozzák: ekkora léptékű támadás ma lehetetlen lenne a calabriai szervezett bűnözés jóváhagyása nélkül.

A helyszínt órákra lezárták, az északi irányú szakasz megbénult. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a kommandó tagjai után.

Brazen early-morning robbery on December 1, targeting a Sicurtransport armored van on Italy's A2 highway near Bagnara Calabra, where ~10 masked gunmen fired Kalashnikov rounds, burned two cars to block the road, and scattered nails, escaping with ~2 million euros and no… pic.twitter.com/ryN76ssWJA — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) December 1, 2025

