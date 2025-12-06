Így teperte le a fegyveres rendőr a férfit, aki halálra szúrt egy apát és két másikat is megsebesített

A fegyveres rendőri akció testkamerás felvételei azt a dermesztő pillanatot mutatják, amikor a rendőrök nagy erejű fegyverzettel körbevették és lefogták a 39 éves Kane Kotwicát Gloucesterben. A férfi korábban egy lakásban kábítószer és alkohol hatása alatt három embert késelt meg: a 53 éves Matthew Cainey belehalt a mellkasán ejtett szúrásba, két másik férfi pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett – írja a DailyMail.
A vádlott az első támadást követően elmenekült, a kést egy csatornába dobta, majd visszatért a lakáshoz egy felhúzott ujjú pulóverben, amelyből előre elrejtett fegyvere került elő. A dulakodást egy ajtókamerás felvétel is rögzítette, amelyet a bíróságon is levetítettek. A férfi a tárgyaláson azt állította, önvédelemből cselekedett, ám az esküdtszék ezt egyhangúlag elutasította.
A helyszínre riasztott egységek fogták el Kotwicát, aki a járda szélén hasalt, karjait széttárva, fegyvertelenül.
fegyveres rendőri akció rögzítette a késes támadó elfogását
A Bristol Crown Court esküdtszéke pénteken bűnösnek találta Kotwicát emberölésben, valamint két rendbeli súlyos testi sértésben, miután nem fogadták el önvédelmi érvelését. A két férfi, akik megpróbálták lefogni, súlyos sérüléseket szenvedett: az egyik mellkasi műtétre szorult, a másik a nyakán kapott életveszélyes sebet.
A vádlottat két nőtől sikerült korábban elzavarni, amikor első alkalommal fenyegetőzött a konyhakéssel — ám 90 perccel később visszatért, immár emberölési szándékkal.
A nyomozást vezető Detective Inspector Adam Stacey elmondta, hogy Kotwica „hideg fejjel, előre megfontoltan” cselekedett, és „egy családot fosztott meg szeretett apjától”.
Matthew Cainey családja közleményében szívszorító szavakkal búcsúzott: „Ez nem az a mód, ahogy bármelyik életnek véget kellene érnie. Apa mindig vidám, kedves és mosolygós volt. Soha nem fogjuk elfelejteni.”
Fiatal férfi vesztette életét – brutális késelés a belvárosban
A londoni Wembley térségében hétfő délután rendőri beavatkozást igénylő erőszakos bűncselekmény történt. A késelés következtében egy 22 éves férfi olyan sérüléseket szenvedett, amelyek a kórházba szállítást követően halálához vezettek. A hatóságok két személyt vettek őrizetbe, és tovább folytatják az eset körülményeinek vizsgálatát.
Dráma Békéscsabán: késelés áldozata lett a híres küzdősportedző
A Gyulai Törvényszéken jelenleg is zajlik a békéscsabai hotelnél történt tragikus esemény tárgyalása, melynek során meghalt hazánk egyik legismertebb küzdősportedzője. Csütörtökön olyan fordulat történt, amire senki sem számított a súlyos késelés ügyében.