Így teperte le a fegyveres rendőr a férfit, aki halálra szúrt egy apát és két másikat is megsebesített

A fegyveres rendőri akció testkamerás felvételei azt a dermesztő pillanatot mutatják, amikor a rendőrök nagy erejű fegyverzettel körbevették és lefogták a 39 éves Kane Kotwicát Gloucesterben. A férfi korábban egy lakásban kábítószer és alkohol hatása alatt három embert késelt meg: a 53 éves Matthew Cainey belehalt a mellkasán ejtett szúrásba, két másik férfi pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett – írja a DailyMail.

A fegyveres rendőri akció percek alatt véget vetett a késes támadó ámokfutásának — a rendőrök testkamerája mindent rögzített. Fotó:Illusztráció/Unplash

A vádlott az első támadást követően elmenekült, a kést egy csatornába dobta, majd visszatért a lakáshoz egy felhúzott ujjú pulóverben, amelyből előre elrejtett fegyvere került elő. A dulakodást egy ajtókamerás felvétel is rögzítette, amelyet a bíróságon is levetítettek. A férfi a tárgyaláson azt állította, önvédelemből cselekedett, ám az esküdtszék ezt egyhangúlag elutasította.

A helyszínre riasztott egységek fogták el Kotwicát, aki a járda szélén hasalt, karjait széttárva, fegyvertelenül.

fegyveres rendőri akció rögzítette a késes támadó elfogását

A Bristol Crown Court esküdtszéke pénteken bűnösnek találta Kotwicát emberölésben, valamint két rendbeli súlyos testi sértésben, miután nem fogadták el önvédelmi érvelését. A két férfi, akik megpróbálták lefogni, súlyos sérüléseket szenvedett: az egyik mellkasi műtétre szorult, a másik a nyakán kapott életveszélyes sebet.

A vádlottat két nőtől sikerült korábban elzavarni, amikor első alkalommal fenyegetőzött a konyhakéssel — ám 90 perccel később visszatért, immár emberölési szándékkal.

A nyomozást vezető Detective Inspector Adam Stacey elmondta, hogy Kotwica „hideg fejjel, előre megfontoltan” cselekedett, és „egy családot fosztott meg szeretett apjától”.

Matthew Cainey családja közleményében szívszorító szavakkal búcsúzott: „Ez nem az a mód, ahogy bármelyik életnek véget kellene érnie. Apa mindig vidám, kedves és mosolygós volt. Soha nem fogjuk elfelejteni.”

