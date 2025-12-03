Karácsonyi csoda: két fehér oroszlán született az állatkertben

A fehér oroszlán a világ egyik legkülönlegesebb nagymacskája, hiszen a recesszív gén okozta halvány színezet mindössze néhány egyednél fordul elő. A most született hím és nőstény oroszlánkölykök november 26-án jöttek világra a Maracay Delicias Állatkertben, ahol a szakemberek kiemelt figyelemmel kísérik állapotukat. A gondozók szerint a természetvédelem szempontjából óriási jelentőségű a születésük, hiszen a veszélyeztetett faj egyedszáma világszinten rendkívül alacsony – tájékoztat a Daily Mail.
Milyen körülmények között születtek a fehér oroszlánkölykök?
A két kölyök a dél-afrikai Timbavati térségéből származó állomány genetikai vonalát képviseli. A születésük egy hosszú távú tenyészprogram részeként zajlott, amelynek célja a ritka fehéroroszlán-állomány megőrzése. A hím kölyök az anyjával maradt, míg a nőstényt elkülönítve, asszisztált etetéssel nevelik, miközben az állatorvosi csapat folyamatos felügyelet alatt követi mindkettőjük fejlődését. Az állatkert névadó pályázatot is indított, hogy a közösség aktívan bekapcsolódhasson a különleges születés történetébe.
Miért számít ritkaságnak a fehér oroszlánok születése?
A fehér oroszlánok nem albínók, hanem egy különleges, recesszív gén hordozói. Ez a genetikai jelleg rendkívül ritkán jelenik meg a populációban, így minden fogságban vagy vadon született példány jelentős természetvédelmi értéket képvisel.
A színváltozat kizárólag Dél-Afrikában fordul elő természetes módon, a világ többi részén csak tenyészprogramok révén találkozhatunk vele.
Hogyan gondozzák a fehér oroszlánkölyköket?
A Maracay Delicias Állatkert külön protokollt alkalmaz a kölykök fejlődésének dokumentálására.
A gondozás fő elemei:
- állandó állatorvosi felügyelet,
- napi súlymérés és egészségügyi ellenőrzés,
- a nőstény kölyök esetében kézi etetés,
- fotó- és videódokumentáció készítése a fejlődési szakaszokról.
A kölyköket a látogatók csak akkor tekinthetik meg, amikor a szakemberek teljesen biztosak a stabil fejlődésükben.
Hány fehér oroszlán él ma a világon?
A természetvédelmi szervezetek becslései szerint kevesebb mint 200 fehér oroszlán él világszerte, és közülük legfeljebb 10 egyed található a vadonban, eredeti dél-afrikai élőhelyén. Ez a rendkívül alacsony szám indokolja, hogy minden egyes születés kiemelt figyelmet kapjon, és a fajmegőrzési programok folyamatos támogatást élvezzenek.
