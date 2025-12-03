Karácsonyi csoda: két fehér oroszlán született az állatkertben

A fehér oroszlán a világ egyik legkülönlegesebb nagymacskája, hiszen a recesszív gén okozta halvány színezet mindössze néhány egyednél fordul elő. A most született hím és nőstény oroszlánkölykök november 26-án jöttek világra a Maracay Delicias Állatkertben, ahol a szakemberek kiemelt figyelemmel kísérik állapotukat. A gondozók szerint a természetvédelem szempontjából óriási jelentőségű a születésük, hiszen a veszélyeztetett faj egyedszáma világszinten rendkívül alacsony – tájékoztat a Daily Mail.

A venezuelai állatkert dokumentálja a fehér oroszlánkölykök fejlődését

Fotó: ROBERT ATANASOVSKI / AFP

Milyen körülmények között születtek a fehér oroszlánkölykök?

A két kölyök a dél-afrikai Timbavati térségéből származó állomány genetikai vonalát képviseli. A születésük egy hosszú távú tenyészprogram részeként zajlott, amelynek célja a ritka fehéroroszlán-állomány megőrzése. A hím kölyök az anyjával maradt, míg a nőstényt elkülönítve, asszisztált etetéssel nevelik, miközben az állatorvosi csapat folyamatos felügyelet alatt követi mindkettőjük fejlődését. Az állatkert névadó pályázatot is indított, hogy a közösség aktívan bekapcsolódhasson a különleges születés történetébe.

Miért számít ritkaságnak a fehér oroszlánok születése?

A fehér oroszlánok nem albínók, hanem egy különleges, recesszív gén hordozói. Ez a genetikai jelleg rendkívül ritkán jelenik meg a populációban, így minden fogságban vagy vadon született példány jelentős természetvédelmi értéket képvisel.

A színváltozat kizárólag Dél-Afrikában fordul elő természetes módon, a világ többi részén csak tenyészprogramok révén találkozhatunk vele.

Hogyan gondozzák a fehér oroszlánkölyköket?

A Maracay Delicias Állatkert külön protokollt alkalmaz a kölykök fejlődésének dokumentálására.

A gondozás fő elemei:

állandó állatorvosi felügyelet,

napi súlymérés és egészségügyi ellenőrzés,

a nőstény kölyök esetében kézi etetés,

fotó- és videódokumentáció készítése a fejlődési szakaszokról.

A kölyköket a látogatók csak akkor tekinthetik meg, amikor a szakemberek teljesen biztosak a stabil fejlődésükben.

Hány fehér oroszlán él ma a világon?

A természetvédelmi szervezetek becslései szerint kevesebb mint 200 fehér oroszlán él világszerte, és közülük legfeljebb 10 egyed található a vadonban, eredeti dél-afrikai élőhelyén. Ez a rendkívül alacsony szám indokolja, hogy minden egyes születés kiemelt figyelmet kapjon, és a fajmegőrzési programok folyamatos támogatást élvezzenek.