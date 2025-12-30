Fehér tigriskölyök tragédiája – látogatók felelőtlensége vezetett a halálához

A fehér tigriskölyök a dél-romániai Craiova állatkertjében pusztult el, miután az üzemeltető Eco Urbis tájékoztatása szerint egy, a ketrecbe dobott műanyagcsomagolást nyelt le. Az idegen tárgy súlyos szövődményeket okozott, az állat rövid időn belül megbetegedett, és az állatorvosi ellátás ellenére sem sikerült megmenteni.

A fehér tigriskölyök halála megrázta a craiov ai állatkert látogatóit – a tragédiát látogatói felelőtlenség okozta.Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Fehér tigriskölyök – a látogatók kedvence volt, eltűnése sokakat megdöbbentett

A helyi sajtó szerint az eset december 14-én történt, ám az állatkert csak hetekkel később hozta nyilvánosságra a történteket, miután a látogatók hiányolni kezdték a fehér tigriskölyköt. A közösségi médiában egyre többen tették fel a kérdést: mi történt az állatkert egyik legnagyobb kedvencével?

A két fehér tigriskölyök idén májusban, mindössze négyhónaposan érkezett Craiovára, és rövid idő alatt az állatkert ikonikus látványosságaivá váltak. A most elpusztult fehér tigriskölyök különösen játékos természetéről volt ismert, sok család kifejezetten miatta látogatott el a létesítménybe.

Ismétlődő probléma az állatkertekben

Az üzemeltető hangsúlyozta: az állatkert teljes területén jól látható táblák figyelmeztetnek arra, hogy tilos etetni az állatokat, mivel az súlyos veszélyt jelenthet számukra. Ennek ellenére nem ez volt az első hasonló eset: a Digi24 beszámolója szerint egy évvel korábban ugyanitt egy őz pusztult el, miután nylonzacskót dobott be valaki a ketrecébe.

Miért különleges a fehér tigriskölyök?

A fehér tigriskölyök a bengáli tigris ritka színváltozatához tartozik, amely egy öröklődő génmutáció következménye. Bár különleges megjelenése miatt rendkívül népszerű, egészségi szempontból gyakran érzékenyebb, így az idegen tárgyak lenyelése a fehér tigriskölykök esetében különösen nagy kockázatot jelent.

