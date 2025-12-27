Fekete jég az utakon, hó a láthatáron — rendkívüli tél küszöbén állunk

Szombat reggel sok autóst és gyalogost ért meglepetésként a fekete jég. A hirtelen kialakuló jegesedés miatt több helyen életveszélyesen csúszóssá váltak az utak és a járdák, különösen az északi és keleti térségekben – írja a Bild.

A fekete jég alattomos veszély: az észrevétlen jegesedés pillanatok alatt életveszélyessé teheti a közlekedést Fotó: JASON TSCHEPLJAKOW / DPA

A Német Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint az ónos eső és a lefagyó csapadék miatt rendkívül magas a balesetveszély. Több helyszínen téli útfenntartó járművek avatkoztak be, hogy biztosítsák a közlekedést és a mentési munkálatokat.

Ez csak a kezdet lehet: a fekete jég után még komolyabb télies fordulat jöhet.

A fekete jég nem önmagában jelent problémát, hanem annak az időjárási fordulatnak az előjele, amely az év végéhez közeledve bontakozhat ki. Az amerikai GFS-modell alapján az új év első napjai komoly lehűlést hozhatnak, akár tartós fagyokkal.

Meteorológusok szerint az északi–északkeleti áramlás sarkvidéki eredetű levegőt sodorhat térségünkbe. Egyes forgatókönyvek szerint az éjszakai hőmérséklet –15, sőt akár –20 Celsius-fokig is süllyedhet, míg más modellek enyhébb, de tartósan fagyos idővel számolnak.

Havas szilveszter is jöhet

A fehér karácsony sok helyen elmaradt, de a szilveszter már téliesebb arcát mutathatja. A szakemberek szerint a hideg levegőhöz csapadék is társulhat, amely egyre több helyen hó formájában hullhat le — akár alacsonyabban fekvő területeken is.

Ez azt jelenti, hogy a fekete jég mellett hamarosan tartós téli útviszonyokra is fel kell készülni.

Fokozott óvatosság szükséges

A következő napokban a szakértők különösen az ónos esőre és a hirtelen lehűlésre figyelmeztetnek. A fekete jég sokszor szinte láthatatlan, mégis az egyik legveszélyesebb téli jelenség, ezért az autósoknak és gyalogosoknak egyaránt fokozott óvatosság ajánlott.

