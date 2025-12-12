Hihetetlen erőt szabadított fel a fekete lyuk - ilyet még nem láttunk!

A mintegy 140 millió fényévre található NGC 3783 spirálgalaxis központjában egy szupernagy tömegű fekete lyuk néhány óra alatt elképesztő erejű kitörést produkált. Az esemény során az objektum körülbelül 60 000 kilométer per másodperces sebességgel lövellt ki anyagot, ami a fénysebesség közel egyötödének felel meg. Ilyen gyors kozmikus szelet korábban még nem sikerült közvetlenül megfigyelni - tájékoztat a Focus.

A fekete lyuk környezetében kialakuló kozmikus szelek akár a fénysebesség ötödét is elérhetik - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A fekete lyuk körül kialakuló aktív galaxismag működése

Az NGC 3783 központi fekete lyuk tömege nagyjából 30 millió Nap tömegének felel meg. A környezetéből folyamatosan magához vonzott gáz és por egy rendkívül fényes régiót hoz létre, amelyet aktív galaxismagnak neveznek. Ezek a területek az Univerzum legenergikusabb zónái közé tartoznak, és erőteljes sugárzással, valamint anyagáramlásokkal járnak.

A megfigyelések szerint egy rövid, ám rendkívül intenzív röntgensugárzási kitörés indította el a szokatlanul gyors szeleket, mindössze egyetlen nap leforgása alatt.

A kutatók szerint a jelenség hátterében a galaxis központjában lévő mágneses mezők hirtelen felszabadulása áll. Ez a folyamat hasonlít a Nap felszínén megfigyelhető kitörésekhez, de nagyságrendekkel nagyobb léptékben. Míg egy napvihar során a plazma nagyjából 1500 kilométer per másodperces sebességgel távozik, addig a fekete lyuk szelei ennek akár negyvenszeresével is száguldhatnak.

Az eredmények arra utalnak, hogy a fizika alapelvei a Nap belsejétől a távoli galaxisok központjáig hasonló módon érvényesülnek. A kutatók tovább figyelik az NGC 3783-at, hogy kiderüljön: az ilyen kitörések gyakori jelenségek-e, vagy csak ritka, kivételes pillanatok.

@abovethenormnews 🌌 A black hole just unleashed winds at one fifth the speed of light 🌌 Astronomers have confirmed an outburst so fast it pushed material through space at sixty thousand kilometres per second. The blast formed within hours as the magnetic field around the black hole snapped open. #SpaceScience #BlackHole #Astrophysics ♬ original sound - Above The Norm News

