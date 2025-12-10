Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

A megfigyelt objektum az NGC 3783 spirálgalaxis központjában található, és tömege meghaladja 30 millió Napét. A kutatók két nagy teljesítményű űrtávcső segítségével észleltek egy rendkívül fényes röntgenfelvillanást, amely órákon belül eltűnt – de ez csak a kezdet volt. Nem sokkal később a fekete lyuk anyagból álló, ultrasebességű szeleket lövellt ki magából, amelyek elérték a 60 ezer km/szekundum sebességet, vagyis a fénysebesség közel ötödét, adott hírt a Daily Mail.

A szupermasszív fekete lyukból hatalmas röntgenkitörést észleltek, ami után ultragyors szelek képződtek – Fotó: ESO / ESO

Soha nem látták még a fekete lyukat így „viselkedni”

A tudósok szerint ez az első eset, amikor sikerült közvetlenül megfigyelni, hogyan vált ki egy röntgenkitörés ultragyors szeleket egy szupermasszív fekete lyuk körül – ráadásul mindez meglepően gyorsan történt.

Soha nem láttuk még, hogy egy fekete lyuk ilyen gyorsan hozzon létre ilyen sebességű szelet

– mondta Dr. Liyi Gu, a kutatás vezetője.

Korábban a szakemberek úgy gondolták ugyanis, hogy az ilyen folyamatok jóval lassabban zajlanak le. Most azonban kiderült: akár egyetlen nap alatt is kialakulhatnak.

Mi történik egy aktív fekete lyuk körül?

Amikor egy szupermasszív fekete lyuk „táplálkozni” kezd, és anyagot vonz magához, óriási energia szabadul fel. Ezt az állapotot nevezik aktív galaxismagnak (AGN) – ezek az Univerzum legfényesebb és legenergikusabb objektumai közé tartoznak. Egy ilyen AGN által kibocsátott röntgensugárzás olyan intenzív lehet, hogy egyes tudósok szerint akár a Föld lakhatóságát is befolyásolná, ha a Tejútrendszer közepén aktiválódna egy hasonló fekete lyuk.

A kutatók a friss tanulmányban egy új elmélettel álltak elő. Szerintük a jelenséget nem pusztán hő, sugárnyomás vagy centrifugális erők okozták, hanem a fekete lyukat körülvevő összegabalyodott mágneses mezők hirtelen „kicsavarodása”. Ez a folyamat feltűnően hasonlít a napkitörésekhez és koronakidobódásokhoz, amelyek a sarki fényt is létrehozzák a Földön.

Ezek olyanok, mint a Napról induló fénykitörések – csak elképzelhetetlenül nagy léptékben

– magyarázta Dr. Matteo Guainazzi, az ESA kutatója.