Felkelt a koporsóból és főzni kezdett a 95 éves nagymama

Li Xiufeng szomszédai sokkoló jelenetnek lehettek tanúi, amikor a tiszteletnek örvendő 95 éves falusi öregasszony „feltámadt”: a halottnak hitt nagymama pár nappal a temetés előtt visszatért az életbe – tájékoztat a Daily Star.

A temetésre készültek, amikor a nagymama feltámadt – Fotó: Unsplash

Feltámadt a halottnak hitt nagymama

Li Xiufeng 2012. február 19-én került a koporsóba, két nappal azután, hogy szomszédja, Chen Qingwang élettelenül találta a házában. A temetésre hat nappal később került volna sor, de a ceremónia előtti napon Chen döbbenten látta, hogy a koporsó üres. A közösség pánikszerűen kezdte keresni, attól félve, hogy valami borzalmas bűntény történt. A valóság azonban még megdöbbentőbb volt: Li Xiufeng nyugodtan ült a konyhában, és magának főzött.

Sokáig aludtam. Amikor felébredtem, nagyon éhes lettem, és akartam valamit főzni

– mondta az asszony.

Az orvosok szerint egy ritka állapot miatt tűnt halottnak: a légzése megszűnt, de teste meleg maradt. A helyi hagyományoknak megfelelően a koporsót napokig a házban tartották – ez tette lehetővé, hogy a nagymama életben maradjon.

A történet azonban nem ért felhőtlenül boldog véget: bár az asszony megmenekült, egy másik helyi szokás szerint a „halott” összes tulajdonát elégették, így mindenét elvesztette.

Feltámadt egy 88 éves nő Csehországban

Sokkoló eset történt Csehországban: egy 88 éves nőt már a temetésére készítettek elő, amikor kiderült, hogy még él. A nő koporsóba helyezése közben vettek észre életjeleket a temetkezési dolgozók.

Hatszor halt meg, de mindig életre kelt

A férfit, aki hatszor halt meg, Ismail Azizinak hívják, és egy közelmúltban készült dokumentumfilm szerint a halálból való ismételt visszatérései egyszerre tették egy megfoghatatlan rejtély szimbólumává és a társadalmi elutasítás tárgyává.