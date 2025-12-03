Felkelt a koporsóból és főzni kezdett a 95 éves nagymama

Li Xiufeng szomszédai sokkoló jelenetnek lehettek tanúi, amikor a tiszteletnek örvendő 95 éves falusi öregasszony „feltámadt”: a halottnak hitt nagymama pár nappal a temetés előtt visszatért az életbe – tájékoztat a Daily Star.
Feltámadt a halottnak hitt nagymama
Li Xiufeng 2012. február 19-én került a koporsóba, két nappal azután, hogy szomszédja, Chen Qingwang élettelenül találta a házában. A temetésre hat nappal később került volna sor, de a ceremónia előtti napon Chen döbbenten látta, hogy a koporsó üres. A közösség pánikszerűen kezdte keresni, attól félve, hogy valami borzalmas bűntény történt. A valóság azonban még megdöbbentőbb volt: Li Xiufeng nyugodtan ült a konyhában, és magának főzött.
Sokáig aludtam. Amikor felébredtem, nagyon éhes lettem, és akartam valamit főzni
– mondta az asszony.
Az orvosok szerint egy ritka állapot miatt tűnt halottnak: a légzése megszűnt, de teste meleg maradt. A helyi hagyományoknak megfelelően a koporsót napokig a házban tartották – ez tette lehetővé, hogy a nagymama életben maradjon.
A történet azonban nem ért felhőtlenül boldog véget: bár az asszony megmenekült, egy másik helyi szokás szerint a „halott” összes tulajdonát elégették, így mindenét elvesztette.
Feltámadt egy 88 éves nő Csehországban
Sokkoló eset történt Csehországban: egy 88 éves nőt már a temetésére készítettek elő, amikor kiderült, hogy még él. A nő koporsóba helyezése közben vettek észre életjeleket a temetkezési dolgozók.
Hatszor halt meg, de mindig életre kelt
A férfit, aki hatszor halt meg, Ismail Azizinak hívják, és egy közelmúltban készült dokumentumfilm szerint a halálból való ismételt visszatérései egyszerre tették egy megfoghatatlan rejtély szimbólumává és a társadalmi elutasítás tárgyává.