Túltolták az eleve brutális nehézségű felvételit, lemondott a vezető

Az Origo korábban már beszámolt a világ egyik legnehezebb egyetemi felvételi vizsgájáról, a dél-koreai Suneungről, amely évtizedek óta meghatározza a diákok továbbtanulási és életpálya-lehetőségeit. A rendkívüli tétjeiről és embert próbáló feladatairól ismert vizsga idei angol nyelvi része azonban akkora felháborodást váltott ki, hogy a lebonyolításért felelős vezető, Oh Seung-geol végül lemondott tisztségéről - tájékoztat a BBC.

A felvételi napján leáll az ország - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Miért mondott le Oh Seung-geol a tisztségéről?

Az egyik legtöbbet vitatott feladat egy videojáték-elméleti szövegrészletéhez kapcsolódott, amelyben a diákoknak azt kellett eldönteniük, hol illeszkedik egy adott mondat a bekezdésbe. A szöveg filozófiai nyelvezete és összetett fogalmazása sok vizsgázó szerint aránytalan nehézséget jelentett. Hasonló kritikák érték egy másik kérdést is, amely Immanuel Kant jogfilozófiájára épült.

A vizsgázóknak 70 perc állt rendelkezésükre 45 kérdés megválaszolására. Az idei vizsgán az angol nyelvi részben a diákok valamivel több mint 3 százaléka kapta meg a legjobb eredményt, míg tavaly ezt 6 százalékának sikerült elérnie.

Felvételi botrány: a vezető vállalta a felelősséget

Oh Seung-geol elismerte, hogy a kérdések nehézségi szintje nem volt megfelelő, és a teszt nem felelt meg a kitűzött céloknak, annak ellenére sem, hogy több ellenőrzési és szerkesztési körön ment keresztül. Lemondásával ő lett az első Suneung-vezető, aki nem tartalmi hibák, hanem kifejezetten a vizsga túlzott nehézsége miatt távozott.

Suneung vizsga Dél-Korea egyik legmeghatározóbb eseménye, amelyet minden év novemberében rendeznek meg. A nyolcórás vizsgamaraton eredményei alapvetően befolyásolják a fiatalok továbbtanulási lehetőségeit, későbbi karrierjét és társadalmi helyzetét. A vizsga napján az ország működése is alkalmazkodik az eseményhez: leállítják az építkezéseket, módosítják a légi közlekedést, és szüneteltetik a katonai gyakorlatokat a zavartalan lebonyolítás érdekében.