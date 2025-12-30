Súlyos felvonó-baleset történt: mentőhelikoptereket is riasztottak

Felvonó-baleset történt Észak-Olaszországban, ahol egy hegyi felvonó túl nagy sebességgel érkezett az állomásra, és nekiütközött az állomás védőberendezésének. Az incidensben hat ember, köztük egy gyermek megsérült, több mint száz utas pedig a helyszínen rekedt - tájékoztat a Daily Mail.

A felvonó-baleset után lezárták a környező sípályákat és leállították az üzemelést - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Felvonó-baleset történt Olaszországban

A baleset a piemonti régióban, a Verbano–Cusio–Ossola tartományhoz tartozó Macugnaga település felvonóján történt. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a kabin a végállomásra a megengedettnél gyorsabban futott be, emiatt ütközött az állomás védőberendezésének.

A hat sérültet a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd légi mentőhelikopterrel egy közeli kórházba szállították. Az érintettek állapota a közlések szerint stabil.

Filippo Besozzi, a Macugnaga Trasporti e Servizi igazgatója az ANSA hírügynökségnek elmondta: műszaki meghibásodás okozhatta az esetet. Tájékoztatása szerint az első vizsgálatok arra utalnak, hogy a szerelvény nem lassított megfelelően az állomásra való beérkezéskor.

A vállalat vezetője hangsúlyozta: a balesetnek nincsenek életveszélyes sérültjei, súlyos állapotban lévő utasról nem érkezett jelentés. Az eset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van.

