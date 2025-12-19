Fenékfeltöltésre érkezett Törökországba egy anyuka, meghalt

A brit halottkém vizsgálata szerint a nő többszörös szervi elégtelenségben hunyt el, miután háromszor is leállt a szíve. Sophie Hunt a műtét után elvesztette az eszméletét, kezei látványosan megduzzadtak, és az orvosi dokumentáció szerint rendellenes szívritmusra utaló EKG-eredményeket is rögzítettek nála. Édesanyja, Sandra Hunt szerint mindez egyértelműen arra utal, hogy lánya nem volt alkalmas a hasplasztikai és fenékfeltöltési beavatkozásra, írja a Sky News.

A fenékfeltöltés lett a végzete egy 34 éves, kétgyermekes brit anyukának Törökországban – Fotó: Kitreel / Shutterstock

Úgy gondoljuk, nem lett volna szabad megoperálni

– fogalmazott megrendülten a lányát elveszítő szülő.

Végzetes komplikációk a fenékfeltöltés során

A család attól is tart, hogy a brazil fenékemelés során túl sok zsírt fecskendezhettek be vagy távolítottak el a szervezetéből, ami súlyos komplikációkhoz vezethetett. A műtét után Sophie hirtelen összeesett, majd újraélesztették, ám a mentőautóban ismét leállt a szíve.

Ezután egy másik isztambuli kórházba szállították, ahol speciális szívintenzív osztály működik, de ott már nem tudták megmenteni az életét.

A brit halottkém hangsúlyozta: mivel Sophie Hunt külföldön halt meg, a brit hatóságok nem vizsgálhatják teljeskörűen, mi történt az isztambuli kórház falai között. A török igazságügyi orvosszakértői jelentés szerint a nőnek nem volt ismert alapbetegsége, mégis a hasplasztika és a zsírleszívás szövődményei vezettek a halálához.

A brit boncolás is ugyanerre a következtetésre jutott: a halált közvetlenül a szépészeti műtétek okozta komplikációk idézték elő.

„Vidám, kedves, élettel teli volt”

Sophie Hunt szakácsként dolgozott, imádta a zenét és a főzést. Édesanyja szerint a lánya „vidám, közvetlen és rendkívül kedves” ember volt, most pedig a két kisgyermeke gyászolja. Az eset ismét súlyos kérdéseket vet fel a szépészeti turizmus veszélyeiről – és arról, hogy valóban mindent elmondanak-e a pácienseknek, mielőtt kés alá fekszenek egy idegen országban.

Belehalt két szépészeti kezelésbe egy turista Törökországban

Újabb sokkoló haláleset rázta meg Törökországot. Egy 36 éves brit férfinak a szépészeti turizmus lett a végzete, miután két nap alatt két beavatkozást is elvégeztek rajta, számoltunk be róla novemberben az Origón.