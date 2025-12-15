Mell vagy fenék? Eldőlt az örök vita, győztest hirdettek

A férfi preferenciák története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern vizuális kultúra: az ókori görög, kínai és más civilizációk már kiemelten ábrázolták a női test azon részeit, amelyek ma is a legerősebb erotikus jelzésnek számítanak. A 20. század második felében a mell dominált a nyugati médiában, de az elmúlt évtizedekben a fenék látványosan előretört, részben a popkultúrának és a reklámiparnak köszönhetően – írja a Psychology Today.

A kutatások szerint a férfi preferenciák alakulását leginkább a testarányok és a termékenységhez kötődő vizuális jelek befolyásolják — ezért ilyen erős a mell és a fenék közötti „örök párharc”. Fotó:Illusztráció/Unplash

A nagy adatbázisokon alapuló elemzések szerint a pornókeresésekben a mell továbbra is az első helyen áll, ám a fenékre összpontosító keresések gyakorlatilag ugyanannyira népszerűek. A két testrész így ma már egyenrangú vizuális vonzerőt képvisel.

Mit mutatnak a kutatások? A férfi preferenciák meglepő számai és kulturális eltérései

Egy argentin kutatás 184 férfi szemmozgását vizsgálva arra jutott, hogy a résztvevők 59%-a vonzóbbnak találta a női feneket, míg 38,5%-uk a melleket részesítette előnyben. Ez nem feltétlenül általánosítható minden kultúrára, de jelzi, mennyire megosztó a kérdés.

Evolúciós magyarázatok szerint:

A kerek, feszes fenék a termékenységhez kapcsolódó zsíreloszlás és ösztrogénszint egyik látható jele.

A telt mell a hátsó nézetből megfigyelhető csípő–fenék ív „előrenéző” párja, ezért vizuálisan hasonló jelzést ad a férfiaknak.

Kulturális különbségek:

Ázsiai férfiak: kisebb–közepes, arányos fenék

Kaukázusi férfiak: telt, de nem túl nagy

Latinók: nagyon telt

Afroamerikai férfiak: minél nagyobb, annál vonzóbb

Ez a sokféleség jól mutatja, hogy a férfi preferenciák globálisan rendkívül változatosak.

A popkultúra hatása: miért lett a fenék a modern kor „sztárja”?

A 80-as évektől a farmerdivat, majd később a közösségi média — például Jennifer Lopez, Beyoncé vagy Kim Kardashian hatása — a feneket helyezte a figyelem középpontjába. Reklámkampányok és divatirányzatok százai építettek arra, hogy a fenék látványosabban hangsúlyozható, mint a mell, különösen testhezálló ruházatban.

Mit tehet, aki formásabb idomokra vágyik? Edzés, optika vagy plasztika