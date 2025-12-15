Mell vagy fenék? Eldőlt az örök vita, győztest hirdettek

A férfi preferenciák története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern vizuális kultúra: az ókori görög, kínai és más civilizációk már kiemelten ábrázolták a női test azon részeit, amelyek ma is a legerősebb erotikus jelzésnek számítanak. A 20. század második felében a mell dominált a nyugati médiában, de az elmúlt évtizedekben a fenék látványosan előretört, részben a popkultúrának és a reklámiparnak köszönhetően – írja a Psychology Today.
A nagy adatbázisokon alapuló elemzések szerint a pornókeresésekben a mell továbbra is az első helyen áll, ám a fenékre összpontosító keresések gyakorlatilag ugyanannyira népszerűek. A két testrész így ma már egyenrangú vizuális vonzerőt képvisel.
Mit mutatnak a kutatások? A férfi preferenciák meglepő számai és kulturális eltérései
Egy argentin kutatás 184 férfi szemmozgását vizsgálva arra jutott, hogy a résztvevők 59%-a vonzóbbnak találta a női feneket, míg 38,5%-uk a melleket részesítette előnyben. Ez nem feltétlenül általánosítható minden kultúrára, de jelzi, mennyire megosztó a kérdés.
Evolúciós magyarázatok szerint:
- A kerek, feszes fenék a termékenységhez kapcsolódó zsíreloszlás és ösztrogénszint egyik látható jele.
- A telt mell a hátsó nézetből megfigyelhető csípő–fenék ív „előrenéző” párja, ezért vizuálisan hasonló jelzést ad a férfiaknak.
Kulturális különbségek:
- Ázsiai férfiak: kisebb–közepes, arányos fenék
- Kaukázusi férfiak: telt, de nem túl nagy
- Latinók: nagyon telt
- Afroamerikai férfiak: minél nagyobb, annál vonzóbb
Ez a sokféleség jól mutatja, hogy a férfi preferenciák globálisan rendkívül változatosak.
A popkultúra hatása: miért lett a fenék a modern kor „sztárja”?
A 80-as évektől a farmerdivat, majd később a közösségi média — például Jennifer Lopez, Beyoncé vagy Kim Kardashian hatása — a feneket helyezte a figyelem középpontjába. Reklámkampányok és divatirányzatok százai építettek arra, hogy a fenék látványosabban hangsúlyozható, mint a mell, különösen testhezálló ruházatban.
Mit tehet, aki formásabb idomokra vágyik? Edzés, optika vagy plasztika
A fenék jóval könnyebben formálható rendszeres edzéssel, mint a mell, ezért a szakértők elsősorban olyan alapgyakorlatokat javasolnak, amelyek egyszerre erősítik és kerekítik a farizmot. Ide tartozik a guggolás, a kitörés, a lépcsőzés, valamint a négykézláb végzett lábemelés is, de még a mindennapokban végzett egyszerű farizom-feszítések is látványos változást hozhatnak, ha valaki következetesen végzi őket.
Amennyiben valaki gyorsabb vagy drámaibb átalakulásra vágyik, több esztétikai megoldás is elérhető. A BBL, vagyis a Brazilian Butt Lift saját zsír átültetésével éri el a kerekebb, hangsúlyosabb feneket és a karcsúbb derekat; a fenékformáló shapewear azonnali optikai korrekciót ad; míg a mell esetében a push-up vagy az implantátum jelenthet alternatívát. A mai szépségideál egyre kevésbé külön kezeli ezeket a testrészeket: a hangsúly egyre inkább a harmonikus, derék–csípő–fenék–mell arányon van, amely összességében határozza meg a vonzerőt.
