Különleges helyre tette Ferrariját a bécsi vállalkozó, kiakadtak a lakóparkban

Dezic autóőrültként egy tuningműhelyt és autóalkatrész-kereskedést vezet, és több prémium autó is a tulajdonában van, ám a Ferrari a különleges kedvence. Mivel a lakópark összes garázsa tele volt, és nem akarta kint hagyni a kocsit télre, kreatív – vagy inkább extrém – megoldáshoz folyamodott – írja a Bild.

Dubajból jött az ötlet, hogy az erkélyre kerüljön a Ferrari

Fotó: UnsplashFotó: TikTok/sternwerk7

Daruval emelték fel a Ferrarit

A férfi inspirációja a dubaji luxuslakásokból jött, ahol az épületekben gyakran autóliftek működnek, amelyek közvetlenül a lakásba viszik a járműveket. Mivel az ő lakóházában ilyen lift nem volt, egy autómentőt hívott, amely daruval emelte fel a 1,4 tonnás Ferrarit az erkélyre. A 830 lóerős hibrid Ferrari SF90 300 ezer eurót (kb. 115 millió forintot) ér.

Ha Dubajban lehet, itt miért ne lehetne?”

– kérdezte a vállalkozó.

A művelet több ezer euróba került, Dezic pedig még tovább ment volna: egy üvegből készült, megvilágított vitrint is tervezett a kocsi köré, hogy műtárgyként mutathassa be.

Viyana’da ilginç park olayı: 400 bin Euro’luk Ferrari balkonda!



Avusturya’nın Viyana kentinde yaşayan bir iş adamı, 400 bin Euro değerindeki Ferrari’sini sokağa park etmek istemeyince sıra dışı bir yöntem tercih etti. İş adamı, lüks spor otomobili evinin balkonuna park ettirdi.… pic.twitter.com/btXL9r2BPr — Boş Laf Yok (@boslafyokx) December 4, 2025

Az akció azonban nem maradt következmények nélkül. Egy héttel később megjelent a bécsi építésügyi hatóság, és elrendelte, hogy az autót el kell távolítani. Indoklásuk szerint tűzvédelmi szabályokat sért, és ilyen tömegű jármű tartós elhelyezésére az erkély statikailag sem alkalmas.

Sehol máshol nem okoz ez gondot, csak nálunk

– mondta csalódottan Dezic.

A férfi végül megadta magát, a Ferrari átkerül Dezic egyik céges csarnokába, ahol biztonságban tölti a telet.

Visszahozta legendás autóját a Ferrari

A hetvenes években készített prototípusok ihlették az SF90 utódának a megjelenését, amelyhez a nyolcvanas-kilencvenes évek legendás típusának a nevét vették elő: megérkezett a Ferrari 849 Testarossa.

Csak egy példány készült belőle

A Ferrarit nem lehet azzal vádolni, hogy ne gyártanának lélegzetelállító autókat, azonban vannak olyan autóik, amelyeket speciális ügyfélkörnek tartogatnak.