Különleges helyre tette Ferrariját a bécsi vállalkozó, kiakadtak a lakóparkban

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Szokatlan látvány fogadta a bécsi Floridsdorf egyik lakóparkjának lakóit. Amar Dezic, egy 28 éves vállalkozó úgy döntött, hogy egy daruval a saját első emeleti erkélyére emelteti fel Ferrari sportautóját.
Dezic autóőrültként egy tuningműhelyt és autóalkatrész-kereskedést vezet, és több prémium autó is a tulajdonában van, ám a Ferrari a különleges kedvence. Mivel a lakópark összes garázsa tele volt, és nem akarta kint hagyni a kocsit télre, kreatív – vagy inkább extrém – megoldáshoz folyamodott – írja a Bild

Dubajból jött az ötlet, hogy az erkélyre kerüljön a Ferrari – Fotó: UnsplashFotó: TikTok/sternwerk7
Dubajból jött az ötlet, hogy az erkélyre kerüljön a Ferrari
Fotó: UnsplashFotó: TikTok/sternwerk7

Daruval emelték fel a Ferrarit

A férfi inspirációja a dubaji luxuslakásokból jött, ahol az épületekben gyakran autóliftek működnek, amelyek közvetlenül a lakásba viszik a járműveket. Mivel az ő lakóházában ilyen lift nem volt, egy autómentőt hívott, amely daruval emelte fel a 1,4 tonnás Ferrarit az erkélyre. A 830 lóerős hibrid Ferrari SF90 300 ezer eurót (kb. 115 millió forintot) ér. 

Ha Dubajban lehet, itt miért ne lehetne?”

 – kérdezte a vállalkozó. 

A művelet több ezer euróba került, Dezic pedig még tovább ment volna: egy üvegből készült, megvilágított vitrint is tervezett a kocsi köré, hogy műtárgyként mutathassa be.

Az akció azonban nem maradt következmények nélkül. Egy héttel később megjelent a bécsi építésügyi hatóság, és elrendelte, hogy az autót el kell távolítani. Indoklásuk szerint tűzvédelmi szabályokat sért, és ilyen tömegű jármű tartós elhelyezésére az erkély statikailag sem alkalmas.

Sehol máshol nem okoz ez gondot, csak nálunk

– mondta csalódottan Dezic. 

A férfi végül megadta magát, a Ferrari átkerül Dezic egyik céges csarnokába, ahol biztonságban tölti a telet. 

