Veszélyben a Ferrari-tulajdonosok? Műszaki hiba okoz halálos balesetet

A brit Robert Ebert élete egyetlen pillanat alatt omlott össze, amikor a fékre lépve autója nem lassult, és tragikus balesetet okozott Hongkongban. A férfi állítja, hogy Ferrari szuperautója egyszerűen nem engedelmeskedett, noha már jóval a kanyar előtt megkezdte a fékezést. A balesetben meghalt egy parkolóőr, Ebertet pedig börtönre ítélték, miközben végig azt hangoztatta, hogy műszaki hibával küzdött. Ügyvédei szerint a későbbi visszahívások bizonyítják, hogy a Ferrari fékrendszerével valóban probléma lehetett – számolt be róla a Daily Mail.

A Ferrari világszerte több modell visszahívását rendelte el.

Fotó: ARCA

Rejtett fékhiba sújthatta a Ferrari modelleket?

Azóta több brit és amerikai tulajdonos is hasonló élményekről számolt be, mindannyian azt állítva, hogy a fékpedál hiába mozdult, az autó nem lassult. A Cotswolds-ban egy másik sofőr nyaktöréssel végződő balesetet szenvedett, miután kocsija egy fának csapódott. Egy harmadik brit üzletember pedig egy somerseti kerti sövényben találta magát, miután állítása szerint autója fékei teljesen felmondták a szolgálatot. Az Egyesült Államokban hét tulajdonos indított pert, miután egyes autók állítólag megállás nélkül átszáguldottak kerteken, stoptáblákon és kanyarokon. A gyártó valamennyi vádat visszautasította, ám a per hirtelen, tárgyalás nélküli lezárása sokakban kérdéseket hagyott maga után. Időközben

a cég világszerte több modellnél is visszahívást rendelt el,

ahol a dokumentumok szerint akár teljes fékvesztés is bekövetkezhetett. Ebert szerint, ha mindezt a hongkongi tárgyaláson ismerhette volna a bíróság, talán más eredmény születik. A férfi mára elveszítette karrierjét, hírnevét és szabadságának egy részét, de állítja: számára a legfontosabb, hogy kiderüljön az igazság. Úgy érzi, a tragédia igazi áldozata a meghalt biztonsági őr, akire fájó szívvel emlékeznek. Most a brit bíróságokon próbálja kikényszeríteni, hogy a gyártó hozza nyilvánosságra, mit és mióta tudott a fékhibáról, amely szerinte életeket követelt.

