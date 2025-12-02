Egy járvány miatt ez a sajt eltűnhet az asztalokról?

A feta előállításához szükséges juh- és kecsketej drasztikus csökkenése Görögország mezőgazdasági struktúráját is megrázta. A görög tejtermelés évtizedek óta nem tapasztalt ilyen méretű veszteséget, miközben a gazdák szerint a járványkezelés lassúsága tovább súlyosbította a helyzetet. A tömeges állományritkítás nemcsak a tejhiányt fokozza, hanem a vidéki közösségek túlélését is veszélyezteti - számol be a BBC.
Mi vezethet a feta hiányhoz?
A feta alapanyagának számító juh- és kecsketej mintegy 80 százaléka közvetlenül a sajtkészítők felé kerül. Amikor több százezer állatot kell leölni juhhimlő vagy kecskehimlő miatt, a piacon azonnali tejhiány jelenik meg.
A hiány kialakulását az alábbi tényezők gyorsítják:
- a fertőzött gazdaságok teljes állományának kötelező megsemmisítése,
- a gazdák anyagi ellehetetlenülése, ami további termelési kiesést okoz,
- a kisebb tejüzemek beszállítói hálózatának széthullása.
A gyártók már most jelzik: a következő szezonban jelentősen kevesebb alapanyaghoz juthatnak.
Mekkora gazdasági kárt okoz a juh- és kecskeállomány leölése?
A görög mezőgazdaság becslések szerint 4–5 százalékos állományveszteséget szenvedett mindössze néhány hónap alatt.
Ez nemcsak a tejtermelés visszaesését jelenti, hanem teljes gazdaságok összeomlását is.
A kártérítések 132–220 euró közötti összege messze elmarad a valós veszteségektől, különösen azoknál, akik több száz, akár ezer állatot veszítettek.
A helyzetet tovább rontja, hogy a járványkezelést a gazdák sokszor lassúnak vagy elégtelennek tartják, ami a gazdatüntetések egyik fő oka lett.
Miért ellenzi a görög kormány a tömeges juhhimlő elleni oltást?
A kormány attól tart, hogy a tömeges oltás miatt Görögországot endémiás területnek minősítenék, ami súlyos exportkorlátozásokkal járna. Mivel a feta az ország egyik legfontosabb mezőgazdasági terméke, bármilyen besorolásváltozás veszélybe sodorná a nemzetközi eladásokat.
Görögország évente több százmillió euró értékben exportálja a terméket, főként az EU-ba és az Egyesült Királyságba. Ha a feta gyártása visszaesik, az alábbi hatások várhatók:
- csökkenő exportbevétel,
- erősödő importigény más sajtok iránt,
- a nemzetközi piac elvesztése részben vagy egészben,
- áremelkedések Európa-szerte.
