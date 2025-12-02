Hírlevél

feta

Egy járvány miatt ez a sajt eltűnhet az asztalokról?

A görög gazdák rendkívül súlyos helyzettel néznek szembe, miután juhhimlő és kecskehimlő miatt százezres nagyságrendben tizedelik az állományt. A válság második hulláma már a feta jövőjét is veszélybe sodorja. A tejhiány és a gazdasági károk miatt egyre több termelő figyelmeztet arra, hogy az ágazat komoly átalakulás előtt állhat.
fetakecskejárványjuh

A feta előállításához szükséges juh- és kecsketej drasztikus csökkenése Görögország mezőgazdasági struktúráját is megrázta. A görög tejtermelés évtizedek óta nem tapasztalt ilyen méretű veszteséget, miközben a gazdák szerint a járványkezelés lassúsága tovább súlyosbította a helyzetet. A tömeges állományritkítás nemcsak a tejhiányt fokozza, hanem a vidéki közösségek túlélését is veszélyezteti - számol be a BBC.

feta sajt
A feta alapjául szolgáló juhállomány megsemmisítése miatt egyre nagyobb a bizonytalanság Görögországban
Fotó: Unsplash

Mi vezethet a feta hiányhoz?

A feta alapanyagának számító juh- és kecsketej mintegy 80 százaléka közvetlenül a sajtkészítők felé kerül. Amikor több százezer állatot kell leölni juhhimlő vagy kecskehimlő miatt, a piacon azonnali tejhiány jelenik meg.
A hiány kialakulását az alábbi tényezők gyorsítják:

  • a fertőzött gazdaságok teljes állományának kötelező megsemmisítése,
  • a gazdák anyagi ellehetetlenülése, ami további termelési kiesést okoz,
  • a kisebb tejüzemek beszállítói hálózatának széthullása.

A gyártók már most jelzik: a következő szezonban jelentősen kevesebb alapanyaghoz juthatnak.

Mekkora gazdasági kárt okoz a juh- és kecskeállomány leölése?

A görög mezőgazdaság becslések szerint 4–5 százalékos állományveszteséget szenvedett mindössze néhány hónap alatt.

Ez nemcsak a tejtermelés visszaesését jelenti, hanem teljes gazdaságok összeomlását is.

A kártérítések 132–220 euró közötti összege messze elmarad a valós veszteségektől, különösen azoknál, akik több száz, akár ezer állatot veszítettek. 

A helyzetet tovább rontja, hogy a járványkezelést a gazdák sokszor lassúnak vagy elégtelennek tartják, ami a gazdatüntetések egyik fő oka lett.

Miért ellenzi a görög kormány a tömeges juhhimlő elleni oltást?

A kormány attól tart, hogy a tömeges oltás miatt Görögországot endémiás területnek minősítenék, ami súlyos exportkorlátozásokkal járna. Mivel a feta az ország egyik legfontosabb mezőgazdasági terméke, bármilyen besorolásváltozás veszélybe sodorná a nemzetközi eladásokat.

Görögország évente több százmillió euró értékben exportálja a terméket, főként az EU-ba és az Egyesült Királyságba. Ha a feta gyártása visszaesik, az alábbi hatások várhatók:

  • csökkenő exportbevétel,
  • erősödő importigény más sajtok iránt,
  • a nemzetközi piac elvesztése részben vagy egészben,
  • áremelkedések Európa-szerte.

Egészséges karácsonyi sajttál?

Meglepő sajtokról derült ki, hogy sokkal egészségesebbek, mint gondolnánk. A szakértő szerint néhány váratlan választással a sajttál is lehet egészséges és tápláló ünnepi fogás.

Félelmetes betegség ellen védhet a sajtevés

Egy japán kutatás szerint kisebb eséllyel fog demenciában szenvedni az, aki rendszeresen sajtot eszik. A sajt persze önmagában nem csodaszer, de a jelek szerint fontos része lehet az agybarát, egészséges étrendnek. 

 

