Sokkoló lista: ezek voltak 2025 legrosszabb filmjei

Akadt olyan alkotás, amely teljesen kiölte a varázst egy klasszikusból, más filmek pedig öncélú művészkedésbe vagy érthetetlen káoszba fulladtak. A legrosszabb filmek listája egyszerre sokkoló és tanulságos, mert pontosan megmutatja, hogyan lehet mindent elrontani – írja a Variety.
Ezek voltak 2025 legrosszabb filmjei
A lista élén klasszikus mesék elrontott újraértelmezései, túltolt művészfilmek és üres látványorgiák szerepelnek. Mutatjuk 2025 legnagyobb filmes melléfogásait, amelyeknél sok néző a fejét fogta a vetítés végén.
- Éden
Ron Howard történelmi drámája kaotikus és fárasztó lett. Jude Law karaktere az érdekes figurából hamar elviselhetetlenné válik. A film végül céltalan bolyongásnak hat.
- Öt éjszaka Freddy pizzériájában 2
A videójáték-adaptáció folytatása minden téren alulmúlta az első részt. Nincs feszültség, nincs horror, csak zavaros magyarázkodás. A látvány önmagában kevésnek bizonyult.
- Ann Lee testamentuma
A vallási musical rendkívül hosszú és kimerítő élmény lett. Az ünnepélyes hangvétel gyorsan monotóniába fullad. A dalbetétek sem tudják feldobni a filmet.
- Holnap siess
The Weeknd önéletrajzi ihletésű drámája önimádó és túlzottan komolykodó. A film inkább egy album kísérőanyaga, mint valódi mozi. Sokak szerint kifejezetten kínos lett az eredmény.
- Hófehérke
A Disney élőszereplős remake-sorozat egyik legvitatottabb darabja lett a Hófehérke és a hét törpe új filmváltozata, amely az 1937-es klasszikus feldolgozása, és már a bejelentése óta heves kritikákat kapott.
A film körül politikai és esztétikai viták is kialakultak, különösen a szereplőválogatás, valamint a CGI-törpék miatt, amelyek sok néző szerint nem működnek jól. Sok kritikus és néző úgy véli, hogy a remake erőltetett trendet követ, és több figyelmet fordít a társadalmi üzenetekre és a divatos megközelítésekre, mint a mese varázsának megőrzésére.
Ez az irány – amely a stúdió kreativitási válságát is tükrözheti – sokak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a film mind esztétikailag, mind anyagilag gyengébben teljesít a vártnál.
- Kökörcsin
Daniel Day-Lewis fia rendezői debütálása túlterhelt és nehézkes. A súlyos témák egymást oltják ki, a történet szétesik. A színészi játék sem menti meg a filmet.
- Chuck élete
Bár díjakat nyert, sok kritikus érzelmileg manipulatívnak tartja. A film mindent szájba rág, nem hagy gondolkodnivalót. A hatás inkább giccses, mint megható.
- Az elektromos állam
A látvány ellenére üres és irritáló adaptáció született. A beszélő robotok és poénok szembemennek az eredeti hangulattal. A történet logikátlan.
- Világok harca
Ez a verzió inkább reklámfilmnek hat, mint sci-finek. Ice Cube karaktere hiteltelen, a feszültség teljesen hiányzik. Sok néző csalódottan kapcsolta ki.
- A színész
Az amnéziára épülő történet zavaros és öncélú. A stilizált előadásmód elidegeníti a nézőt. A film inkább fárasztó, mint gondolatébresztő.
- Jelenlét
A szellem szemszögéből bemutatott horror ígéretesnek indult. A feszültség azonban gyorsan eltűnik, marad az unalom. A kritikus szerint az év egyik legnagyobb csalódása.