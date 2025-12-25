Sokkoló lista: ezek voltak 2025 legrosszabb filmjei

Akadt olyan alkotás, amely teljesen kiölte a varázst egy klasszikusból, más filmek pedig öncélú művészkedésbe vagy érthetetlen káoszba fulladtak. A legrosszabb filmek listája egyszerre sokkoló és tanulságos, mert pontosan megmutatja, hogyan lehet mindent elrontani – írja a Variety.

2025 legrosszabb filmjei egy csokorban.

Fotó: Unsplash

Ezek voltak 2025 legrosszabb filmjei

A lista élén klasszikus mesék elrontott újraértelmezései, túltolt művészfilmek és üres látványorgiák szerepelnek. Mutatjuk 2025 legnagyobb filmes melléfogásait, amelyeknél sok néző a fejét fogta a vetítés végén.

Éden

Ron Howard történelmi drámája kaotikus és fárasztó lett. Jude Law karaktere az érdekes figurából hamar elviselhetetlenné válik. A film végül céltalan bolyongásnak hat.

Öt éjszaka Freddy pizzériájában 2

A videójáték-adaptáció folytatása minden téren alulmúlta az első részt. Nincs feszültség, nincs horror, csak zavaros magyarázkodás. A látvány önmagában kevésnek bizonyult.

Ann Lee testamentuma

A vallási musical rendkívül hosszú és kimerítő élmény lett. Az ünnepélyes hangvétel gyorsan monotóniába fullad. A dalbetétek sem tudják feldobni a filmet.

Holnap siess

The Weeknd önéletrajzi ihletésű drámája önimádó és túlzottan komolykodó. A film inkább egy album kísérőanyaga, mint valódi mozi. Sokak szerint kifejezetten kínos lett az eredmény.

Hófehérke



A Disney élőszereplős remake-sorozat egyik legvitatottabb darabja lett a Hófehérke és a hét törpe új filmváltozata, amely az 1937-es klasszikus feldolgozása, és már a bejelentése óta heves kritikákat kapott.

A film körül politikai és esztétikai viták is kialakultak, különösen a szereplőválogatás, valamint a CGI-törpék miatt, amelyek sok néző szerint nem működnek jól. Sok kritikus és néző úgy véli, hogy a remake erőltetett trendet követ, és több figyelmet fordít a társadalmi üzenetekre és a divatos megközelítésekre, mint a mese varázsának megőrzésére.

Ez az irány – amely a stúdió kreativitási válságát is tükrözheti – sokak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a film mind esztétikailag, mind anyagilag gyengébben teljesít a vártnál.