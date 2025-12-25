Hírlevél
film

Sokkoló lista: ezek voltak 2025 legrosszabb filmjei

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywoodban nemcsak a sikerekből van bőven, hanem a látványos bukásokból is, és 2025 ebből a szempontból különösen emlékezetes év volt. A Variety kritikusai szerint több nagy költségvetésű film is csúfos kudarcba fulladt, pedig világsztárok és ismert rendezők álltak mögöttük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
film2025mozirossz

Akadt olyan alkotás, amely teljesen kiölte a varázst egy klasszikusból, más filmek pedig öncélú művészkedésbe vagy érthetetlen káoszba fulladtak. A legrosszabb filmek listája egyszerre sokkoló és tanulságos, mert pontosan megmutatja, hogyan lehet mindent elrontani írja a Variety.

film
2025 legrosszabb filmjei egy csokorban.
Fotó: Unsplash

Ezek voltak 2025 legrosszabb filmjei

A lista élén klasszikus mesék elrontott újraértelmezései, túltolt művészfilmek és üres látványorgiák szerepelnek. Mutatjuk 2025 legnagyobb filmes melléfogásait, amelyeknél sok néző a fejét fogta a vetítés végén.

  • Éden
    Ron Howard történelmi drámája kaotikus és fárasztó lett. Jude Law karaktere az érdekes figurából hamar elviselhetetlenné válik. A film végül céltalan bolyongásnak hat.
  • Öt éjszaka Freddy pizzériájában 2
    A videójáték-adaptáció folytatása minden téren alulmúlta az első részt. Nincs feszültség, nincs horror, csak zavaros magyarázkodás. A látvány önmagában kevésnek bizonyult.
  • Ann Lee testamentuma
    A vallási musical rendkívül hosszú és kimerítő élmény lett. Az ünnepélyes hangvétel gyorsan monotóniába fullad. A dalbetétek sem tudják feldobni a filmet.
  • Holnap siess
    The Weeknd önéletrajzi ihletésű drámája önimádó és túlzottan komolykodó. A film inkább egy album kísérőanyaga, mint valódi mozi. Sokak szerint kifejezetten kínos lett az eredmény.
  • Hófehérke
     

A Disney élőszereplős remake-sorozat egyik legvitatottabb darabja lett a Hófehérke és a hét törpe új filmváltozata, amely az 1937-es klasszikus feldolgozása, és már a bejelentése óta heves kritikákat kapott. 

A film körül politikai és esztétikai viták is kialakultak, különösen a szereplőválogatás, valamint a CGI-törpék miatt, amelyek sok néző szerint nem működnek jól. Sok kritikus és néző úgy véli, hogy a remake erőltetett trendet követ, és több figyelmet fordít a társadalmi üzenetekre és a divatos megközelítésekre, mint a mese varázsának megőrzésére. 

Ez az irány – amely a stúdió kreativitási válságát is tükrözheti – sokak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a film mind esztétikailag, mind anyagilag gyengébben teljesít a vártnál.

A Hófehérke is nagy csalódás volt.
Fotó: Disney
  • Kökörcsin
    Daniel Day-Lewis fia rendezői debütálása túlterhelt és nehézkes. A súlyos témák egymást oltják ki, a történet szétesik. A színészi játék sem menti meg a filmet.
  • Chuck élete
    Bár díjakat nyert, sok kritikus érzelmileg manipulatívnak tartja. A film mindent szájba rág, nem hagy gondolkodnivalót. A hatás inkább giccses, mint megható.
  • Az elektromos állam
    A látvány ellenére üres és irritáló adaptáció született. A beszélő robotok és poénok szembemennek az eredeti hangulattal. A történet logikátlan.
  • Világok harca
    Ez a verzió inkább reklámfilmnek hat, mint sci-finek. Ice Cube karaktere hiteltelen, a feszültség teljesen hiányzik. Sok néző csalódottan kapcsolta ki.
  • A színész
    Az amnéziára épülő történet zavaros és öncélú. A stilizált előadásmód elidegeníti a nézőt. A film inkább fárasztó, mint gondolatébresztő.
  • Jelenlét
    A szellem szemszögéből bemutatott horror ígéretesnek indult. A feszültség azonban gyorsan eltűnik, marad az unalom. A kritikus szerint az év egyik legnagyobb csalódása.

 

