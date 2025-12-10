Negyvenezer eurós kárpótlást kapnak a fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nők

Szeptember végén Mette Frederiksen dán miniszterelnök Nuukban, Grönland fővárosában bocsánatot kért a Koppenhága által szervezett fogamzásgátlást kierőszakoló kampányért, amellyel az említett időszakban a születések számát akarták csökkenteni a nagy kiterjedésű északi-sarkvidéki szigeten. A program legkevesebb 4500 kamaszlányt és nőt érintett, néhányan közülük emiatt terméketlenné váltak – adott hírt az MTI.

A fogamzásgátlási botrányban több ezer grönlandi nő az áldozat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fizikai és lelki sérüléseket szenvedtek a rájuk erőltetett fogamzásgátlástól

A grönlandi nők számára ez súlyos következményekkel járt, akik fizikai és lelki szövődményektől egyaránt szenvedtek, és ma is befolyással van arra a képre, amely Grönlandban Dániáról él. Sajnos, nem tudjuk eltörölni a nők fájdalmát, de egy kárpótlás hozzájárul annak elismeréséhez és az általuk átéltekért történő bocsánatkéréshez

– jelentette ki Sophie Lohde dán egészségügy-miniszter.

Mette Frederiksen szeptemberben jelentette be, hogy "megbékélési alapot" hoznak létre az áldozatoknak, valamint más, a származásuk miatt hátrányosan megkülönböztetett grönlandiaknak nyújtott kárpótlás céljából, de az összegről nem tett említést. A rendelkezés várhatóan 2026. június 1-én lép érvénybe.

