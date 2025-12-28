Elszabadult a pokoli szél a Fogarasi-havasokban: turisták rekedtek a hegyek között

Romániában turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban, a Bilea-tó környéki menedékházakban, miután a térségben leállították a drótkötélpályás szállítást az erős szél miatt. A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére harmadfokú, az ország nagy részére másod- és elsőfokú viharriasztás adott ki – írja 2025. december 28-án az MTI.

Romániában turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban az erős szél miatt

A viharos téli időjárás miatt vasárnap reggel felfüggesztették a kompközlekedést a bulgáriai Orjahovo és a romániai Bechet települések között – közölte a román határrendészet.

Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint vasárnap az erős szél miatt a Fogarasi-havasokban leállították a drótkötélpályás szállítást, így a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták nem tudják elhagyni a térséget.

A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt.

Gorj megyében a hegyimentő-szolgálatnak (Salvamont) a Papusa-csúcson felszerelt egészségügyi pontját sodorta el a vihar. A Salvamont figyelmeztette az ünnepeket a hegyekben töltő turistákat, hogy ne induljanak útnak a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt.

Romániában a meteorológiai szolgálat vasárnap elsőfokú riasztást adott ki hóviharokra és erős szélre a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar 1700 méter feletti térségeire. Az előrejelzés hétfő délelőtt 10 óráig érvényes. Ez idő alatt a hegyvidéki térségekben a szél erőssége elérheti az óránként 120 kilométeres sebességet és hóviharok várhatók.

Az erdélyi megyék körül Szeben, Brassó, Hunyad és Krassó-Szörény érintett. Erdély többi részén, Moldvában és Dobrudzsában hétfő hajnalig másod- és elsőfokú szél- és viharriasztás van érvényben.

