Ez a világ öt legbizarrabb foglalkozása

Az alábbi öt bizarr foglalkozás garantáltan megváltoztatja a munkához való hozzáállását. Ezek a foglalkozások aztán nem mindennapiak, és nem is biztos, hogy sokan el tudnák képzelni ezt az életpályát – írja a TopResume.

A kisállat-eledel kóstoló is egy foglalkozás

Fotó: Pexels

Íme a legelképesztőbb foglalkozások!

Kisállat-eledel kóstoló

Az egyik legmeglepőbb foglalkozás a kisállat-eledel kóstoló. Aki ezt a foglalkozást űzi nap mint nap állatoknak készült ételeket ízlel. Ez a foglalkozás nemcsak az ízek elemzéséről szól, hanem arról is, hogy biztosítsák a termékek táplálóak és finomak legyenek. A kóstolók az állatok szempontjait figyelembe véve dolgoznak ki új recepteket.

Kukactenyésztő

A második bizarr, mégis jól jövedelmező foglalkozás a kukactenyésztőé, azaz a maggot farmeré. Ez a foglalkozás modern laboratóriumokban zajlik, ahol lárvákat nevelnek horgászok és mezőgazdasági cégek számára. Bár elsőre undorítónak tűnhet, komoly technológia és pénz van mögötte.

Kígyóméreg-fejő

A veszélyek kedvelőinek ideális foglalkozás lehet a kígyóméreg-fejő, aki mérget gyűjt a világ legveszélyesebb kígyóiból. A foglalkozás kulcsszerepet játszik az ellenméreg előállításában, amely életeket menthet. A legtöbb kígyóméreg-fejő állatkertekben vagy természetvédelmi szervezeteknél dolgozik.

Csirkenem-megállapító

Ha valaha is azt hitte, a csirkék nem rejtenek titkokat, ismerkedjen meg a csirkeivar-megállapító foglalkozással. Ez a foglalkozás azt a célt szolgálja, hogy az apró csibék nemét meghatározzák, még mielőtt bármi utalna rá. A módszerek nem mindig finomak, de elengedhetetlenek a baromfiágazat számára.

Hónaljszag-ellenőr

A leghajmeresztőbb foglalkozás kétségkívül a hónaljszag-ellenőré. Ez a foglalkozás lényegében abból áll, hogy tesztelik a dezodorok hatékonyságát – valódi embereken, valódi körülmények között. A szakemberek szaglással vizsgálják, vajon a termék valóban 24 órás védelmet nyújt-e.