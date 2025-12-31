A fogyás nem csupán önfegyelem kérdése – a kutatók szerint a probléma sokkal összetettebb

A testsúlyt ugyanis nem lehet pusztán személyes felelősségként kezelni. A kutatások egyértelműen kimutatják, hogy a fogyást: genetikai, biológiai, környezeti és társadalmi tényezők összetett hálója alakítja. És sokszor éppen azok vannak a legnehezebb helyzetben, akiknek a legkevesebb eszközük van a változtatásra, hívta fel a figyelmet az Independent.

A fogyás nem csupán önfegyelem kérdése, genetikai, biológiai, társadalmi és környezeti tényezők befolyásolják

Fotó: Unsplash

A fogyás biológiailag ellenünk dolgozik

Angliában az elhízás már az 1990-es évek óta nemzeti egészségügyi prioritás – ennek ellenére az elhízottak aránya nem csökkent, sőt. Ez önmagában jelzi, hogy az eddigi megközelítések – amelyek elsősorban az egyéni felelősséget hangsúlyozzák – nem működnek.

A probléma egyik oka a szervezet természetes védekezőmechanizmusa. Amikor fogyunk, a testünk lassítja az anyagcserét, miközben nő az éhségérzetért felelős hormonok, például a ghrelin szintje. Ez a jelenség az úgynevezett metabolikus adaptáció.

Evolúciós szempontból ez túlélési előnyt jelentett: őseinknek alkalmazkodniuk kellett az éhezéshez. A mai világban azonban, ahol az olcsó, ultrafeldolgozott ételek mindenhol elérhetők, ez a biológiai örökség könnyű hízáshoz és nehéz fogyáshoz vezet. Vagyis ha valaki újra és újra visszahízza a leadott kilókat, az nem kudarc, hanem előre kiszámítható testi reakció.

Nem az akaraterő hiányzik

Sokan gondolják, hogy a sovány emberek „jobban uralkodnak magukon”. A tudomány mást mond. A genetika komoly szerepet játszik abban, hogy: milyen gyors az anyagcserénk, mennyire érezzük magunkat éhesnek, milyen hamar alakul ki teltségérzet.

Vannak, akik biológiailag hajlamosabbak az erős éhségérzetre vagy a magas energiatartalmú ételek kívánására. Ehhez jönnek a társadalmi tényezők: időhiány, pénzügyi korlátok, stressz, rossz alvás, biztonságos mozgástér hiánya.

Amikor mindezt figyelmen kívül hagyjuk, és a testsúlyt kizárólag önfegyelem kérdésének tekintjük, megbélyegzést teremtünk. Ez pedig fokozza a stresszt, rontja az önértékelést – és paradox módon még inkább megnehezíti az egészséges életmód kialakítását.

A kalóriaszámolás nem mindenható

A fogyókúrák többsége a kalóriák körül forog. Elméletben a képlet egyszerű: a kevesebb bevitt energia elősegíti a fogyást. A valóság azonban sokkal bonyolultabb. A csomagoláson feltüntetett kalóriaértékek csak becslések, ráadásul az is számít: hogyan készül az étel, hogyan emésztjük meg, milyen a bélflóránk.