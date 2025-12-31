A fogyás nem csupán önfegyelem kérdése – a kutatók szerint a probléma sokkal összetettebb

A testsúlyt ugyanis nem lehet pusztán személyes felelősségként kezelni. A kutatások egyértelműen kimutatják, hogy a fogyást: genetikai, biológiai, környezeti és társadalmi tényezők összetett hálója alakítja. És sokszor éppen azok vannak a legnehezebb helyzetben, akiknek a legkevesebb eszközük van a változtatásra, hívta fel a figyelmet az Independent.
A fogyás biológiailag ellenünk dolgozik
Angliában az elhízás már az 1990-es évek óta nemzeti egészségügyi prioritás – ennek ellenére az elhízottak aránya nem csökkent, sőt. Ez önmagában jelzi, hogy az eddigi megközelítések – amelyek elsősorban az egyéni felelősséget hangsúlyozzák – nem működnek.
A probléma egyik oka a szervezet természetes védekezőmechanizmusa. Amikor fogyunk, a testünk lassítja az anyagcserét, miközben nő az éhségérzetért felelős hormonok, például a ghrelin szintje. Ez a jelenség az úgynevezett metabolikus adaptáció.
Evolúciós szempontból ez túlélési előnyt jelentett: őseinknek alkalmazkodniuk kellett az éhezéshez. A mai világban azonban, ahol az olcsó, ultrafeldolgozott ételek mindenhol elérhetők, ez a biológiai örökség könnyű hízáshoz és nehéz fogyáshoz vezet. Vagyis ha valaki újra és újra visszahízza a leadott kilókat, az nem kudarc, hanem előre kiszámítható testi reakció.
Nem az akaraterő hiányzik
Sokan gondolják, hogy a sovány emberek „jobban uralkodnak magukon”. A tudomány mást mond. A genetika komoly szerepet játszik abban, hogy: milyen gyors az anyagcserénk, mennyire érezzük magunkat éhesnek, milyen hamar alakul ki teltségérzet.
Vannak, akik biológiailag hajlamosabbak az erős éhségérzetre vagy a magas energiatartalmú ételek kívánására. Ehhez jönnek a társadalmi tényezők: időhiány, pénzügyi korlátok, stressz, rossz alvás, biztonságos mozgástér hiánya.
Amikor mindezt figyelmen kívül hagyjuk, és a testsúlyt kizárólag önfegyelem kérdésének tekintjük, megbélyegzést teremtünk. Ez pedig fokozza a stresszt, rontja az önértékelést – és paradox módon még inkább megnehezíti az egészséges életmód kialakítását.
A kalóriaszámolás nem mindenható
A fogyókúrák többsége a kalóriák körül forog. Elméletben a képlet egyszerű: a kevesebb bevitt energia elősegíti a fogyást. A valóság azonban sokkal bonyolultabb. A csomagoláson feltüntetett kalóriaértékek csak becslések, ráadásul az is számít: hogyan készül az étel, hogyan emésztjük meg, milyen a bélflóránk.
És ami még fontosabb: nem minden kalória hat egyformán a szervezetre. Egy keksz és egy főtt tojás hasonló energiatartalmú lehet, mégis teljesen más hatást vált ki. A cukros édesség gyors vércukor-emelkedést és -esést okoz, míg a tojás hosszan tartó teltségérzetet és értékes tápanyagokat ad.
Az ilyen félreértések táplálják az extrém divatdiétákat, amelyek rövid távon működhetnek, hosszú távon azonban fenntarthatatlanok és hiányállapotokhoz vezethetnek.
A mozgás egészséges – de nem csodafegyver a fogyáshoz
A rendszeres testmozgás elengedhetetlen az egészséghez, de önmagában ritkán vezet jelentős fogyáshoz. A szervezet ugyanis rendkívül hatékony az energiatakarékosságban. Egy kemény edzés után kevesebbet mozgunk a nap hátralévő részében, éhesebbek leszünk, többet eszünk.
A kutatások szerint a napi energiafelhasználás nem nő korlátlanul az edzéssel – a test egyszerűen alkalmazkodik. Ennek ellenére a mozgás óriási jelentőségű: javítja a szív- és érrendszeri állapotot, erősíti az izmokat és csontokat, csökkenti a stresszt, és védi a mentális egészséget. Akkor is, ha a mérleg nem mutat kevesebbet.
Az egyik legfontosabb üzenet: az egészség nem egyenlő a testsúllyal. Számos kutatás igazolja, hogy az étrend javítása és a rendszeres mozgás akkor is csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet és a vércukorértékeket, ha a testsúly változatlan marad.
Ha tehát nem mozdul a mérleg nyelve, érdemes máshová helyezni a hangsúlyt: táplálóbb ételekre, rendszeres, örömet adó mozgásra, megfelelő alvásra, stresszkezelésre. A testsúly csak egy adat a sok közül. Az egészség ennél sokkal több – és sokkal összetettebb.
