Fogyassza ezt a gyümölcsöt és olyan lesz, mint Chuck Norris!

Az áfonya az egyik legtöbbre tartott gyümölcs, amely nemcsak finom, hanem kiemelkedően egészséges is. Az áfonya rendszeres fogyasztása számos módon támogatja a szervezet működését, ezért egyre gyakrabban emlegetik valódi szuperélelmiszerként - írja a Fit Book.
8 ok, amiért érdemes naponta áfonyát enni
1. Támogatja az immunrendszert
Az áfonya jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez és segíti a szervezet védekezőképességét.
2. Erős antioxidáns hatású
Az áfonya antociánokban gazdag, ezek a másodlagos növényi anyagok csökkentik az oxidatív stresszt.
3. Hozzájárulhat az egészséges emésztéshez
Magas rosttartalma elősegíti a bélrendszer megfelelő működését, és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít.
4. Kíméli a vércukorszintet
Az áfonya alacsony cukortartalmú gyümölcs, így mérsékelt mennyiségben a kiegyensúlyozott étrendbe is jól beilleszthető.
5. Segítheti az agyműködést
Kutatások szerint az áfonyában található hatóanyagok hozzájárulhatnak a memória és a kognitív funkciók megőrzéséhez, különösen idősebb korban.
6. Lassíthatja az öregedési folyamatokat
Az antioxidáns és polifenol tartalom révén az áfonya szerepet játszhat a sejtkárosodások mérséklésében, ami összefüggésbe hozható a biológiai öregedés lassulásával.
7. Támogatja az izmok regenerációját
Fizikai terhelés után az áfonya rendszeres fogyasztása csökkentheti az izomfáradtságot és elősegítheti a gyorsabb regenerációt.
8. Alacsony kalóriatartalmú, mégis laktató
100 grammonként körülbelül 46 kilokalóriát tartalmaz, így ideális választás lehet fogyókúra vagy tudatos étrend esetén is.
Mire érdemes figyelni az áfonya vásárláskor?
Az áfonya gyakran szerepel a növényvédőszer-maradványokkal leginkább érintett gyümölcsök listáján, ezért ajánlott bio minőségben, lehetőség szerint hazai forrásból beszerezni. Szezonon kívül a fagyasztott áfonya is jó alternatíva lehet, mivel tápanyagtartalma nagyrészt megmarad.
Az áfonya kevés cukrot tartalmaz, kalóriában szegény, ugyanakkor bővelkedik vitaminokban, rostokban és antioxidáns hatású növényi vegyületekben. Tudományos vizsgálatok szerint több szervrendszerre is pozitív hatással lehet, ezért sok szakember javasolja a mindennapi étrend részeként.