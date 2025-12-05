Fókafióka sétált be egy új-zélandi kocsmába – videó

A történet egy álmos vasárnap estén kezdődött Új-Zéland Déli-szigetén, amikor egy fiatal fóka besétált egy richmondi kézműves sörözőbe. A bár tulajdonosa, Bella Evans eleinte kutyának hitte az állatot, hiszen nincs ritkaságszámba menő, hogy háziállatokkal térjenek be vendégek az állatbarát helyre. Amikor azonban közelebb ment, gyorsan kiderült, hogy egy kíváncsi medvefóka áll előtte – írja a The Guardian.

A tulaj először kutyának hitte… aztán rájött, hogy egy fóka néz vissza rá!

Fotó: Guardian Australia / Youtube / képkivágás

Eltévedt fóka a kocsmában

A váratlan vendég érkezése teljes sokkot okozott a kézműves sörözőben. A bébi fóka láthatóan eltévedt, mégis kíváncsian fedezte fel az új környezetet. A tudósok szerint ilyenkor gyakori, hogy a fiatal medvefókák és oroszlánfókák messzire kóborolnak a megszokott élőhelyeiktől – olykor házakban, golfpályákon vagy akár forgalmas utakon bukkanva fel.

A vendégek megpróbálták finoman kiterelni az állatot, ám az ügyes medvefóka-bébi kiszökött a fürdőszobába, majd a mosogatógép alá rejtőzött.

Végül egy kutyakennel és egy meglepő csali – egy pizzafeltétként használt lazac – segítségével sikerült előcsalogatni.

Mentés és biztonságba helyezés

A természetvédelmi őrök már úton voltak:

kiderült, hogy aznap ez már a negyedik riasztás volt ugyanarra a kósza állatra.

A hatóság a közeli Rabbit Islandre szállította, amely kutyamentes területként ideális helyszín a fiatal állatok biztonságos elengedésére. A szakemberek szerint a jelenség teljesen megszokott:

A kocsmába tévedő medvefóka-fióka viselkedése tehát nem rendkívüli – inkább a természetes kíváncsiság eredménye.

A kocsma új kedvence

Bella Evans elmondása szerint a richmondi kézműves söröző életében ez volt az első olyan vendég, akit ki kellett „tessékelni”. A személyzet Fern névre keresztelte a medvefókabébit.

