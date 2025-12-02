Földcsuszamlás tarolta le a perui kikötőt, két hajó eltűnt a vízben

A perui esős évszak első nagy tragédiája hétfő hajnalban történt Iparía kikötőjében, ahol egy hirtelen lezúduló földcsuszamlás két, a partnál horgonyzó hajót taszított a folyóba. A hatóságok megerősítették: 12 utas — köztük négy gyermek — életét vesztette, és a haditengerészet továbbra is legalább 30 eltűnt személy után kutat.

A perui Ucayali folyónál készült felvételeken menekülő emberek, úszó csomagok és a földcsuszamlás okozta káosz látható. Fotó: HANDOUT / COER

Az egyik elsüllyedt hajó Pucallpa főváros kikötőjéből érkezett, fedélzetén 65 emberrel, akik elszigetelt őslakos közösségekhez tartottak. A másik hajó szerencsére üres volt, de a víz ereje így is pillanatok alatt elnyelte.

Patrich Pantoja, a regionális egészségügyi ügynökség vezetője közölte:

Tizenkét halálos áldozat van, kezdetben 20 sérültet ápoltunk, de ők már elhagyták a kórházat. Mintegy 30–36 ember továbbra is eltűnt.

A helyi UTV Noticias által rögzített felvételeken pánikba esett emberek futnak a homokos folyópartra, miközben bőröndök és rakomány úszik a víz felszínén. Egy túlélő beszámolója szerint a hajó „szinte azonnal elsüllyedt, az emberek pedig az ablakokon keresztül próbáltak menekülni” — a helyzet brutális gyorsaságát érzékeltetve.

